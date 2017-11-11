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Украина
В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией
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    В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

    15:53  11 Ноября 2017
    49

    В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

    Киев, 11 ноября. На Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией, с соответствующей инициативой выступил постпред президента в Крыму Борис Бабин. По его словам, блокада перевозок сократит трудовую миграцию в РФ. 

    Прекращение транспортного сообщения между Украиной и Россией сократит число трудовых мигрантов, работающий в РФ, считает так называемый постпред Петра Порошенко в Крыму. Слова Бориса Бабина приводит украинское издание «Зеркало недели». Чиновник полагает, что решение о блокаде назрело давно, однако по ряду причин не принимается Киевом.

    Бабин предположил, что дело в возможном «общественное негодовании», поскольку в России работают свыше 2 млн трудовых мигрантов из Украины. Отметим, что Киев придерживается политики блокад Донбасса и Крыма, регулярно делает антироссийские заявления. В отношении востока Украины введена экономическая блокада. Против российского полуострова устраивались водная, транспорта, продовольственная, энергоблокада. 

    В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

    Автор: Ирина Селезнева
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    #мигранты #россия #украина
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