Киев, 11 ноября. На Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией, с соответствующей инициативой выступил постпред президента в Крыму Борис Бабин. По его словам, блокада перевозок сократит трудовую миграцию в РФ.

Прекращение транспортного сообщения между Украиной и Россией сократит число трудовых мигрантов, работающий в РФ, считает так называемый постпред Петра Порошенко в Крыму. Слова Бориса Бабина приводит украинское издание «Зеркало недели». Чиновник полагает, что решение о блокаде назрело давно, однако по ряду причин не принимается Киевом.

Бабин предположил, что дело в возможном «общественное негодовании», поскольку в России работают свыше 2 млн трудовых мигрантов из Украины. Отметим, что Киев придерживается политики блокад Донбасса и Крыма, регулярно делает антироссийские заявления. В отношении востока Украины введена экономическая блокада. Против российского полуострова устраивались водная, транспорта, продовольственная, энергоблокада.