Донбасс сегодня: артиллерия ВСУ бьет по территории ДНР, пьянство в рядах украинской армии

Донбасс, 11 ноября. Крупнокалиберная артиллерия бьет по ДНР. Донецкие военные представили статистику небоевых потерь и дезертирства в рядах ВСУ. Украинские СМИ распространяют фейк о российских противотанковых ракетах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 20 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 1300 танковых, артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам велся из минометов калибром 120 и 82 мм, а также из артиллерийских установок 152 мм и 122 мм калибра, что напрямую запрещено минскими соглашениями.

Во время обстрела населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатное вооружение БМП, БТР, зенитные установки, а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. В общей сложности солдаты национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 65 раз.

Пьянство в рядах ВСУ

В оборонном ведомстве ЛНР представили полученные по разведканалам данные о крайне низком морально-психологическом состоянии военнослужащих армии Украины. В подразделении 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ (дислоцируется в населенном пункте Золотое — прим. ФАН), у одного из солдат произошел нервный срыв. Причина — нежелание проходить службу в так называемой зоне АТО.

Кроме того, спикер ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Лисичанске,находящимся под контролем Киева, военнослужащие 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ ежедневно устраивают «посиделки в кафе с обильным возлиянием алкоголя». Такие застолья, как правило, заканчиваются применением личного оружия на почве выяснения отношений.

ДНР «подбила» статистику за ВСУ

Согласно разведывательной информации ДНР, только за октябрь 2017 года количество самоубийств, дезертирства и самовольного оставления частей среди военнослужащих ВСУ увеличилось на 30-45%. За октябрь подтвержденные данные составили 18 самоубийств, 68 случаев дезертирства и 201 случай самовольного оставления частей.

Отмечается, что командующие военных частей предпочитают скрывать данные факты или заявляют о них слишком поздно, что говорит об отсутствии настоящей картины у Генерального штаба ВСУ. Только за октябрь армия Украины безвозвратно потеряла 85 бойцов в зоне ответственности ДНР. 21% из этих потерь составили жертвы суицида, а 75% произошли по причинам, вызванным употреблением алкогольных напитков.

Круговая порука в Мариуполе

В оперативном командовании ДНР сообщили о поступивших фактах деятельности батальона «Азов» в подконтрольном ВСУ Мариуполе:

«После публикации на прошлой неделе фактов причастности националистов из батальона «Аратта» к полному поглощению и руководству торговлей наркотическими веществами в г. Мариуполь, нам стали поступать интересные факты и о батальоне НГУ «Азов», — сообщил накануне военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин.

Согласно полученным от местных жителей данным, боевики «Азова» полностью подмяли под себя городской рынок таксистов. «Предприниматели» в погонах ввели систему тарифов за работу таксистом в городе, а также за получение разрешений для проезда через блокпосты.

Круговая порука не позволяет мариупольским правоохранителям заниматься вышеизложенными фактами в связи с тем, что нацгвардейцы оказывают силовую помощь полицейским в крышевании местных рынков и магазинов.

«Российское» оружие в Донбассе

Целый ряд украинских СМИ со ссылкой на принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко «5 канал», опубликовали информацию об «обстрелах террористами сил АТО на Мариупольском направлении». При этом, как сообщают «самые честные» издания, военнослужащие ВС ДНР при обстреле якобы применяли ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты) российского производства.

Сами ракеты, по сообщению украинских СМИ, разорвались в нескольких десятках метров от позиций ВСУ, но на осколках якобы имеется маркировка, свидетельствующая о производстве их в Российской Федерации. К сожалению, фотографии осколков представлены не были, как и иная информация, доказывающая обвинения.