Власти Удмуртии сняли режим ЧС, введенный после обрушения дома в Ижевске

Ижевск, 11 ноября. Режим чрезвычайной ситуации, введенный властями Удмуртии в связи с обрушением части жилого дома в городе Ижевск, был отменен. Глава Удмуртии Александр Бречалов в субботу подписал указ о снятии режима ЧС.

Как говорится в распоряжении руководителя республики, режим ЧС регионального уровня было решено снять после завершения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ на месте обрушения части девятиэтажного дома.

В пресс-службе городской мэрии журналистам рассказали, что ижевские коммунальные службы уже начали подготовку к подключению систем жизнеобеспечения дома. Сейчас представители Минстроя, Минэнерго, спасатели и представители проектных организаций проверяют конструкции дома. Коммунальщики подключат холодную и горячую воду, электричество сразу же после завершения всех работ, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа увеличилось до семи человек.