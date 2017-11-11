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Власти Удмуртии сняли режим ЧС, введенный после обрушения дома в Ижевске
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    Власти Удмуртии сняли режим ЧС, введенный после обрушения дома в Ижевске

    16:47  11 Ноября 2017
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    Власти Удмуртии сняли режим ЧС, введенный после обрушения дома в Ижевске

    Ижевск, 11 ноября. Режим чрезвычайной ситуации, введенный властями Удмуртии в связи с обрушением части жилого дома в городе Ижевск, был отменен. Глава Удмуртии Александр Бречалов в субботу подписал указ о снятии режима ЧС.

    Как говорится в распоряжении руководителя республики, режим ЧС регионального уровня было решено снять после завершения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ на месте обрушения части девятиэтажного дома.

    В пресс-службе городской мэрии журналистам рассказали, что ижевские коммунальные службы уже начали подготовку к подключению систем жизнеобеспечения дома. Сейчас представители Минстроя, Минэнерго, спасатели и представители проектных организаций проверяют конструкции дома. Коммунальщики подключат холодную и горячую воду, электричество сразу же после завершения всех работ, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сообщалось, что число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа увеличилось до семи человек.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #ижевск
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