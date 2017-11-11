Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Алеппо: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» поселок Аль-Рашидия
Общество
Кудрин рассказал, какие профессии исчезнут в ближайшие шесть лет в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кудрин рассказал, какие профессии исчезнут в ближайшие шесть лет в России

    16:10  11 Ноября 2017
    39

    Кудрин рассказал, какие профессии исчезнут в ближайшие шесть лет в России

    Тюмень, 10 ноября. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что благодаря роботизации многих процессов в России порядка трети профессий исчезнут в следующие шесть лет, об этом он заявил на форуме Calvert forum Siberia 2017.

    Через десятилетие в России исчезнет около трети профессий, что связано с автоматизацией многих процессов. По мнению экс-министра финансов Алексея Кудрина, речь идет о юристах и экономистах. 

    «Уйдет часть экономистов и юристов, за которых начнут работать роботы», — сказал Кудрин.

    Также изменения затронут и сферу налогового учета. Роботизированная налоговая система могла бы предупреждать предприятия об ошибках, таким образом, сокращая число выездов и очных проверок компаний, считает Кудрин. Он отметил, что в ближайшие годы России будет не хватать порядка миллиона программистов для оцифровки всех отраслей, пишет  Ura.ru

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #кудрин #профессии
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        15:53   11 Ноября 2017
        49
        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        13:47   11 Ноября 2017
        34
        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        10:19   11 Ноября 2017
        60
        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        9:02   11 Ноября 2017
        47