Кудрин рассказал, какие профессии исчезнут в ближайшие шесть лет в России

Тюмень, 10 ноября. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что благодаря роботизации многих процессов в России порядка трети профессий исчезнут в следующие шесть лет, об этом он заявил на форуме Calvert forum Siberia 2017.

Через десятилетие в России исчезнет около трети профессий, что связано с автоматизацией многих процессов. По мнению экс-министра финансов Алексея Кудрина, речь идет о юристах и экономистах.

«Уйдет часть экономистов и юристов, за которых начнут работать роботы», — сказал Кудрин.

Также изменения затронут и сферу налогового учета. Роботизированная налоговая система могла бы предупреждать предприятия об ошибках, таким образом, сокращая число выездов и очных проверок компаний, считает Кудрин. Он отметил, что в ближайшие годы России будет не хватать порядка миллиона программистов для оцифровки всех отраслей, пишет Ura.ru