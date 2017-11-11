Путин назвал риски для мировой экономики, о которых говорила глава МВФ на саммите АТЭС

Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что глава МВФ Кристин Лагард в ходе своего выступления на саммите АТЭС рассказала о рисках, с которыми может столкнуться мировая экономика.

«Риски, как она говорила, связанные с тем, что в развитых экономиках замедляется темп роста заработной платы - это снижает потребительскую способность населения. Говорила о необходимости проведения взвешенных бюджетной, финансовой, кредитной политики, о необходимости проведения структурных изменений в экономике», — сказал Путин.

Глава государства также отметил хорошую организацию саммита во Вьетнаме. По его словам, организаторы сделали все, чтобы саммит прошел комфортно.

Стоит отметить, что на полях АТЭС также состоялась встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства назвал успешными переговоры с американским лидером, отметив, что в будущем они планируют обсудить детали двусторонних отношений более подробно, передает телеканал «360».