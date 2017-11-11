Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Алеппо: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» поселок Аль-Рашидия
Политика
Путин назвал риски для мировой экономики, о которых говорила глава МВФ на саммите АТЭС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин назвал риски для мировой экономики, о которых говорила глава МВФ на саммите АТЭС

    16:00  11 Ноября 2017
    38

    Путин назвал риски для мировой экономики, о которых говорила глава МВФ на саммите АТЭС

    Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что глава МВФ Кристин Лагард в ходе своего выступления на саммите АТЭС рассказала о рисках, с которыми может столкнуться мировая экономика.

    «Риски, как она говорила, связанные с тем, что в развитых экономиках замедляется темп роста заработной платы - это снижает потребительскую способность населения. Говорила о необходимости проведения взвешенных бюджетной, финансовой, кредитной политики, о необходимости проведения структурных изменений в экономике», — сказал Путин.

    Глава государства также отметил хорошую организацию саммита во Вьетнаме. По его словам, организаторы сделали все, чтобы саммит прошел комфортно.

    Стоит отметить, что на полях АТЭС также состоялась встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства назвал успешными переговоры с американским лидером, отметив, что в будущем они планируют обсудить детали двусторонних отношений более подробно, передает телеканал «360».

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #трамп #мвф #атэс #саммит
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        15:53   11 Ноября 2017
        49
        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        13:47   11 Ноября 2017
        34
        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        10:19   11 Ноября 2017
        60
        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        9:02   11 Ноября 2017
        47