Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Алеппо: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» поселок Аль-Рашидия
Весь мир
Владельцы iPhone X пожаловались на новый дефект смартфона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Владельцы iPhone X пожаловались на новый дефект смартфона

    15:16  11 Ноября 2017
    44

    Владельцы iPhone X пожаловались на новый дефект смартфона

    Москва, 11 ноября. В смартфоне компании Apple iPhone X выявлен новый брак, сообщает Mashable. Так, после покупки владельцы гаджета заметили зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее с левой стороны.

    Обладатели новинки отметили, что «десятка» не подвергалась физическому воздействию и не падала на пол. Решить проблему не помогли перезагрузка устройства и запуск процедуры восстановления.

    Составить представление о том, как дефект экрана выглядит на практике, можно из фотографий обескураженных пользователей iPhone X. Они уже прозвали его «зеленой линией смерти», передает агентство «Ридус».

    Ранее эксперты аналитического агентства TechInsights назвали реальную стоимость новейшего iPhone X, поступившего в продажу 3 ноября. 

    7 ноября компания Samsung выпустила новый рекламный ролик, в котором иронично сравнивает свои смартфоны с продукцией Apple.



     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #apple #iphone x
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        15:53   11 Ноября 2017
        49
        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        13:47   11 Ноября 2017
        34
        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        10:19   11 Ноября 2017
        60
        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        9:02   11 Ноября 2017
        47