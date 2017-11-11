Владельцы iPhone X пожаловались на новый дефект смартфона

Москва, 11 ноября. В смартфоне компании Apple iPhone X выявлен новый брак, сообщает Mashable. Так, после покупки владельцы гаджета заметили зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее с левой стороны.

Обладатели новинки отметили, что «десятка» не подвергалась физическому воздействию и не падала на пол. Решить проблему не помогли перезагрузка устройства и запуск процедуры восстановления.

Составить представление о том, как дефект экрана выглядит на практике, можно из фотографий обескураженных пользователей iPhone X. Они уже прозвали его «зеленой линией смерти», передает агентство «Ридус».

Владельцы iPhone X жалуются на появление зелёной полосы на экране pic.twitter.com/gILCshperJ — VladTwin (@VladimirTwin) November 10, 2017

Ранее эксперты аналитического агентства TechInsights назвали реальную стоимость новейшего iPhone X, поступившего в продажу 3 ноября.

7 ноября компания Samsung выпустила новый рекламный ролик, в котором иронично сравнивает свои смартфоны с продукцией Apple.





