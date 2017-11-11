Захарова адресовала в Минобороны РФ вопрос о визите инспекторов США в Крым
Москва, 11 ноября. Генштаб ВСУ заявил, что группа инспекторов США 13 ноября прибудет на Украину для мониторинга военно-политической ситуации в Донбассе и Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова переадресовала в Минобороны России вопросы, связанные с вероятным визитом американцев на полуостров.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала корреспонденту Федерального агентства новостей вопрос о возможном посещении Крыма инспекторами из США. Российский дипломат переадресовала его в Минобороны России.
«Думаю, это вопрос к Минобороны России», — сказала она.
Ранее депутат нижней палаты парламента России Михаил Шеремет предложил США проинспектировать Луну. Он подчеркнул, что для визита на российской полуостров необходимо согласие властей. Напомним, что Крым присоединился к России в марте 2014 года.