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Захарова адресовала в Минобороны РФ вопрос о визите инспекторов США в Крым
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    Захарова адресовала в Минобороны РФ вопрос о визите инспекторов США в Крым

    15:05  11 Ноября 2017
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    Захарова адресовала в Минобороны РФ вопрос о визите инспекторов США в Крым

    Москва, 11 ноября. Генштаб ВСУ заявил, что группа инспекторов США 13 ноября прибудет на Украину для мониторинга военно-политической ситуации в Донбассе и Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова переадресовала в Минобороны России вопросы, связанные с вероятным визитом американцев на полуостров.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала корреспонденту Федерального агентства новостей вопрос о возможном посещении Крыма инспекторами из США. Российский дипломат переадресовала его в Минобороны России. 

    «Думаю, это вопрос к Минобороны России», — сказала она. 

    Ранее депутат нижней палаты парламента России Михаил Шеремет предложил США проинспектировать Луну. Он подчеркнул, что для визита на российской полуостров необходимо согласие властей. Напомним, что Крым присоединился к России в марте 2014 года. 

    Захарова адресовала в Минобороны РФ вопрос о визите инспекторов США в Крым

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #захарова #крым #мид россии
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