Захарова адресовала в Минобороны РФ вопрос о визите инспекторов США в Крым

Москва, 11 ноября. Генштаб ВСУ заявил, что группа инспекторов США 13 ноября прибудет на Украину для мониторинга военно-политической ситуации в Донбассе и Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова переадресовала в Минобороны России вопросы, связанные с вероятным визитом американцев на полуостров.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала корреспонденту Федерального агентства новостей вопрос о возможном посещении Крыма инспекторами из США. Российский дипломат переадресовала его в Минобороны России.

«Думаю, это вопрос к Минобороны России», — сказала она.

Ранее депутат нижней палаты парламента России Михаил Шеремет предложил США проинспектировать Луну. Он подчеркнул, что для визита на российской полуостров необходимо согласие властей. Напомним, что Крым присоединился к России в марте 2014 года.