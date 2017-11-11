Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Алеппо: армия Сирии отбила у боевиков «Джебхат ан-Нусры» поселок Аль-Рашидия
Весь мир
Сирия сегодня: боевая работа по борьбе с ИГИЛ завершается, Трамп оценил важность соглашений России и США по САР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: боевая работа по борьбе с ИГИЛ завершается, Трамп оценил важность соглашений России и США по САР

    15:42  11 Ноября 2017
    36

    Сирия

    Сирия, 11 ноября. Боевая работа по борьбе с «Исламским государством»1 (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) в Сирии завершается, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава США Дональд Трамп рассказал о важности соглашений Москвы и Вашингтона по САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Боевая работа по борьбе террористами в САР завершается

    Боевая работа по ликвидации очага террористов в Сирийской арабской республике завершается, в настоящее время необходимо создавать условия для политического процесса и Москва с Вашингтоном договорились идти по этому пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин

    «Сегодня совершенно очевидным является тот факт, что боевая работа по ликвидации террористического очага в Сирии завершается. Последние события на юго-востоке страны говорят как раз об этом. Это был практически последний оплот ИГИЛ»1, — подчеркнул российский лидер на итоговой пресс-конференции АТЭС.

    По его словам, сейчас самое главное — закрепить соглашения по зонам деэскалации и режиму прекращения огня в ближневосточной стране и создать условия для начала политического процесса. На выполнение этих целей направлено совместное российско-американское заявление. Кроме того, президент России назвал чрезвычайно важным подтверждение в соответствующем заявлении территориальной целостности и суверенитета страны.

    Трамп подчеркнул важность соглашений РФ и США

    В свою очередь американский президент Дональд Трамп отметил, что соглашения Москвы и Вашингтона по САР позволят спасти «огромное число жизней».

    Владимир Путин и Дональд Трамп

    При этом американский лидер заявил, что у него было «два или три» недолгих разговора с российским коллегой Владимиром Путиным и у обоих остались теплые впечатления друг о друге. Напомним, ранее главы двух государств пообщались «на ногах» во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме. Во время общения было одобрено совместное заявление президентов по Сирии.

    «Ахрар Аш-Шам» выступит против «Ан-Нусры»

    Вооруженный конфликт между группировками «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» в западной части провинции Алеппо продолжается. Как сообщают оппозиционные источники, радикальные исламисты запрещенной в России террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 атаковали позиции враждующих сторон у городка Кафр-Наха.

    Сирия сегодня: боевая работа по борьбе с ИГИЛ завершается, Трамп оценил важность соглашений России и США по САР

    В ответ боевики «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» открыли минометный и ракетный огонь. В силу того, что инициатором столкновений выступили исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 (запрещена в РФ — прим. ред.), ранее некоторые группировки вышли из состава террористической коалиции. Кроме этого, формирование «Ахрар Аш-Шам», которое и раньше противостояло «Ан-Нусре», объявило о том, что присоединится к «Аз-Зинки» в борьбе против «Тахрир Аш-Шам».

    Тем временем правительственные войска также готовятся к наступлению на позиции «Ан-Нусры» и продолжают наращивать боевую мощь в преддверии грядущих столкновений.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #дональд трамп #россия #сша #сирия #дамаск #москва #кремль #боевики #вашингтон #сар #война #соглашения
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        15:53   11 Ноября 2017
        49
        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        13:47   11 Ноября 2017
        34
        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        10:19   11 Ноября 2017
        60
        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        9:02   11 Ноября 2017
        47