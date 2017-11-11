Сирия сегодня: боевая работа по борьбе с ИГИЛ завершается, Трамп оценил важность соглашений России и США по САР

Сирия, 11 ноября. Боевая работа по борьбе с «Исламским государством»1 (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) в Сирии завершается, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава США Дональд Трамп рассказал о важности соглашений Москвы и Вашингтона по САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Боевая работа по борьбе террористами в САР завершается

Боевая работа по ликвидации очага террористов в Сирийской арабской республике завершается, в настоящее время необходимо создавать условия для политического процесса и Москва с Вашингтоном договорились идти по этому пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня совершенно очевидным является тот факт, что боевая работа по ликвидации террористического очага в Сирии завершается. Последние события на юго-востоке страны говорят как раз об этом. Это был практически последний оплот ИГИЛ»1, — подчеркнул российский лидер на итоговой пресс-конференции АТЭС.

По его словам, сейчас самое главное — закрепить соглашения по зонам деэскалации и режиму прекращения огня в ближневосточной стране и создать условия для начала политического процесса. На выполнение этих целей направлено совместное российско-американское заявление. Кроме того, президент России назвал чрезвычайно важным подтверждение в соответствующем заявлении территориальной целостности и суверенитета страны.

Трамп подчеркнул важность соглашений РФ и США

В свою очередь американский президент Дональд Трамп отметил, что соглашения Москвы и Вашингтона по САР позволят спасти «огромное число жизней».

При этом американский лидер заявил, что у него было «два или три» недолгих разговора с российским коллегой Владимиром Путиным и у обоих остались теплые впечатления друг о друге. Напомним, ранее главы двух государств пообщались «на ногах» во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме. Во время общения было одобрено совместное заявление президентов по Сирии.

«Ахрар Аш-Шам» выступит против «Ан-Нусры»

Вооруженный конфликт между группировками «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» в западной части провинции Алеппо продолжается. Как сообщают оппозиционные источники, радикальные исламисты запрещенной в России террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 атаковали позиции враждующих сторон у городка Кафр-Наха.

В ответ боевики «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» открыли минометный и ракетный огонь. В силу того, что инициатором столкновений выступили исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 (запрещена в РФ — прим. ред.), ранее некоторые группировки вышли из состава террористической коалиции. Кроме этого, формирование «Ахрар Аш-Шам», которое и раньше противостояло «Ан-Нусре», объявило о том, что присоединится к «Аз-Зинки» в борьбе против «Тахрир Аш-Шам».

Тем временем правительственные войска также готовятся к наступлению на позиции «Ан-Нусры» и продолжают наращивать боевую мощь в преддверии грядущих столкновений.

1 Организация запрещена на территории РФ.