Сирия, 11 ноября. Один из лидеров «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в Даръа был уничтожен боевиками ССА**. Полиция Ирака предотвратила теракт ИГ1 в центре Багдада. Минобороны опровергло сообщение об атаке «Ан-Нусры»*** близ «Хмеймима» Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с «Ан-Нусрой» близ города Талль-Бисса на севере провинции Хомс; проводят боевые вылеты в предместьях Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»: уничтожило танк САА на острове Кати к северу от Дейр-эз-Зора; попыталось организовать теракт в городе Багдад в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): ликвидировала одного из лидеров «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и его сообщников у города Хейт на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: утверждает, что смертник на «джихад-мобиле» атаковал российские военный конвой в Латакии; обстреляла деревни САР севернее Хомса.

Курды: заявляют о захвате населенного пункта Аль-Бусейра юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Радикалы антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» заявили о том, что террорист-смертник «Ан-Нусры» на заминированном автомобиле атаковал российский военный конвой в районе авиабазы «Хмеймим». Боевики также опубликовали серию снимков, на которых заснята военная техника РФ и якобы последовавший затем взрыв. Однако новостное агентство Al Masdar News сообщает, что фотографии явно были сделаны в другое время и относились к иным событиям. Представители Министерства обороны России также опровергли данную информацию, сообщив, что никаких атак в данном районе не происходило и работа «Хмеймима» нарушена не была. Подобные сведения боевики распространяют прежде всего для поднятия боевого духа своих бойцов.

Провинция Алеппо

Готовясь к предстоящему наземному наступлению, правительственные подразделения начали обстреливать опорные пункты радикалов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, в южной части региона. Об этом сообщает оппозиционный военный источник в сети Twitter (AEJKhalil). Боевики, в свою очередь, открыли огонь по деревням, находящимся под контролем САР, несмотря на присутствие мирных жителей, передает Telegram-канал (NRVR11). Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Провинция Хомс

На севере провинции возобновились перестрелки между радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1 и Сирийской арабской армией (САА). Стороны обмениваются артиллерийскими ударами неподалеку от населенного пункта Талль-Бисса, сообщает военный источник на своей странице в сети Telegram (NRVR11).

По сведениям Twitter-канала (dirb3lba), несмотря на действие зоны деэскалации к северу от Хомса, в столкновениях также принимали участие боевики Сирийской свободной армии (ССА), входящей в состав так называемой «умеренной оппозиции». Как передают оппозиционные СМИ, в результате противостояния в районе деревни Кафр Нан, погибли три солдата армии САР. Официальные сирийские информационные порталы, тем не менее, не подтверждают данную информацию.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Euphrates Post сообщает о том, что сирийские ВВС начали проводить боевые вылеты в окрестностях населенных пунктов, которые находятся недалеко от города Абу Кемаль, расположенного вблизи границы с Ираком. О потерях со стороны террористической группировки ИГИЛ1 пока не сообщалось.

Между тем на острове Кати, где правительственные силы приостановили наступление из-за угрозы убийства мирных жителей, боевики «Исламского государства» нанесли ракетные удары по военной технике САР. В результате обстрела был уничтожен танк сирийской армии, передает военный источник в Twitter (AEJKhalil). Напомним, террористы отказались сдать свои позиции и угрожают расправиться с населением в случае дальнейшего наступления САА.

Демократические силы Сирии**** (SDF) тем временем немного продвинулись вдоль реки Хабур, левого притока Евфрата. Как сообщают курдские СМИ, населенный пункт Аль-Бусейра перешел под контроль отрядов SDF, тем не менее пока данные сведения требуют подтверждения.

Провинция Даръа

Сирийская свободная армия (ССА) продолжает развивать наступление в юго-западной части Даръа. Напомним, ранее противоборствующие стороны вели перестрелки близ населенного пункта Тель Аштара. Стало известно, что в результате ожесточенных столкновений, произошедших в районе города Хейт, был ликвидирован один из высокопоставленных командиров формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид» Асад Ан-Насан. Кроме того, как утверждает Twitter-канал (sakrr121), вместе с ним было уничтожено еще несколько боевиков террористической организации, связанной с «Исламским государством»1.

Ирак

Иракская армия совместно с Силами народной мобилизации объявила о начале новой военной операции, направленной на уничтожение «спящих ячеек» «Исламского государства» в северо-восточной части провинции Дияла. Напомним, террористы, которым удалось под видом мирного населения проникнуть на территорию, подконтрольную правительственным силам, формируют небольшие группы для осуществления подпольных операций в тылу врага. Таким образом, в регионе постоянно происходят взрывы и нападения, предотвратить которые не всегда удается.

Однако в городе Багдад силы федеральной полиции Ирака смогли вовремя вычислить одну из «спящих ячеек», которая намеревалась провести теракт в центральном районе столицы в месте сбора паломников. По данным агентства новостей Al Sumaria News, в поимке радикалов ИГ помогли местные жители. Все ИГИЛовцы были арестованы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)