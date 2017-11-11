Путин рассказал об итогах переговоров с Абэ на саммите АТЭС в Дананге

Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин рассказал о встрече с главой правительства Японии Синдзо Абэ, на которой обсуждался кризис вокруг КНДР, а также вопрос мирного договора и международная повестка.

Владимир Путин прокомментировал переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ, отметив большое количество совместных планов.

«Как вы знаете, он (Абэ — прим ФАН) несколько месяцев назад сформулировал свои предложения по ряду направлений, больше того, назначил специального министра, который занимается этими вопросами», — сказал Путин.

Еще одной темой стало урегулирование ситуации на Корейском полуострове, проблема безопасности на фоне ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Мирный договор России и Японии также входит в планы Москвы и Токио, сказал глава государства. Он назвал процесс большой работой.