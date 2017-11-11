Путин ответил на вопрос о вводе миротворцев США в Донбасс

Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин не стал комментировать информацию СМИ о том, что США якобы намерены предложить план по размещению американских миротворцев в Донбассе, отметив, что ничего об этом не знает.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что США готовы предложить России план по введению 20 тысяч миротворцев ООН в Донбасс.

«Я такого не знаю, можете дальше ничего не говорить. Я об этом ничего не слышал, ничего об этом не знаю, комментировать это невозможно, это просто нереально», — сказал Путин в ответ на просьбу прокомментировать публикацию.

Глава государства отметил, что до того момента, как появится документ, в котором будет точно изложена данная инициатива, комментировать нечего.