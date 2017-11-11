Трамп рассчитывает на помощь Путина в разрешении ситуации вокруг КНДР

Вашингтон, 11 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин «мог бы действительно помочь» США в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает в субботу Bloomberg.

Однако президент США заявил, что Российская Федерация все еще «потакает КНДР».

В кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме Трамп призвал главу КНР Си Цзиньпиня усилить давление на Пхеньян. По словам президента США, Си Цзиньпин хороший человек, который «хочет действовать правильно» в отношении КНДР.

Ранее Владимир Путин на саммите АТЭС заявил, что Россия и Китай призывают все противоборствующие стороны по проблеме Северной Кореи сесть за стол переговоров, другого пути нет.

В свою очередь, постпред КНДР при организации Ча Сон Нам заявил, что Северная Корея не будет вести переговоров о своей ядерной или ракетной программе, пока США полностью не прекратят свою враждебную политику в отношении Пхеньяна.