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Политика
Путин рассказал об итогах переговоров с Абэ на саммите АТЭС в Дананге
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Трамп рассчитывает на помощь Путина в разрешении ситуации вокруг КНДР
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    Трамп рассчитывает на помощь Путина в разрешении ситуации вокруг КНДР

    14:52  11 Ноября 2017
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    Трамп рассчитывает на помощь Путина в разрешении ситуации вокруг КНДР

    Вашингтон, 11 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин «мог бы действительно помочь» США в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает в субботу Bloomberg.

    Однако президент США заявил, что Российская Федерация все еще «потакает КНДР».

    В кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме Трамп призвал главу КНР Си Цзиньпиня усилить давление на Пхеньян. По словам президента США, Си Цзиньпин хороший человек, который «хочет действовать правильно» в отношении КНДР.

    Ранее Владимир Путин на саммите АТЭС заявил, что Россия и Китай призывают все противоборствующие стороны по проблеме Северной Кореи сесть за стол переговоров, другого пути нет.

    В свою очередь, постпред КНДР при организации Ча Сон Нам заявил, что Северная Корея не будет вести переговоров о своей ядерной или ракетной программе, пока США полностью не прекратят свою враждебную политику в отношении Пхеньяна.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #трамп #кндр
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