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Политика
Путин рассказал об итогах переговоров с Абэ на саммите АТЭС в Дананге
Политика
«Здесь нечего расследовать»: Путин рассказал о связях американских чиновников с Москвой
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    «Здесь нечего расследовать»: Путин рассказал о связях американских чиновников с Москвой

    14:40  11 Ноября 2017
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    «Здесь нечего расследовать»: Путин рассказал о связях американских чиновников с Москвой

    Дананг, 11 ноября. Бывший глава предвыборного штаба действующего президента США Пол Манафорт и нынешний министр торговли США Уилбур Росс никакого отношения к России не имеют, заявил в субботу на пресс-конференции в Дананге президент РФ Владимир Путин.

    По словам российского лидера, Манафорт и Росс раньше занимались бизнесом и вполне могли заключать деловые контракты с российскими партнерами, но это единственное, что может связывать их с Россией.

    Как пояснил Владимир Путин, Манафорт занимал руководящую должность в американском пиар-агентстве и как бизнесмен заключал договоры в этой сфере, в том числе и с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. 

    «Но какое это имеет отношение к России? Никакого. Ровным счетом ничего здесь нет», — подчеркнул Владимир Путин.

    Пол Манафорт

    В свою очередь министр торговли США Уилбур Росс, как сообщил Путин, раньше был акционером или владельцем шипинговой компании международного уровня и заключал контракты с отправителями грузов по всему миру.

    «Но это не больше, чем бизнес. Никакого отношения к политике это никогда не имело и не имеет», — отметил российский президент.

    Путин также добавил, что только недавно узнал фамилию американского министра торговли.

    «Здесь нечего расследовать», — в очередной раз обратил внимание Владимир Путин.

    Уилбур Росс

    Напомним, Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в нарушении закона об иностранных агентах, отмывании денег, а также работе на украинское правительство при президентстве Виктора Януковича и уходе от налогов.

    Министра торговли США Уилбура Росса в начале недели обвинили в сокрытии бизнеса с Москвой на основе того, что Росс владеет третью акций газотранспортной компании Navigator Holdings, которая реализовала несколько контрактов с российским «Сибуром» на общую сумму 68 миллионов долларов.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #росс #манафорт
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