Путин призвал США к активизации диалога по договору РСМД

Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что со стороны США есть упреки о якобы нарушении договора РСМД, однако американская сторона должна показать, где именно происходят нарушения. Об этом глава государства заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Другая проблема — ракеты малой и средней дальности. Мы слышим упреки со стороны некоторых партнеров из Штатов о том, что Россия якобы нарушает этот договор. Но тогда нужно показать, где мы нарушаем», — сказал Путин.

Глава государство также напомнил, что в Румынии размещены пусковые установки, которые могут использоваться не только для противоракет, но и для пусков трехступенчатых баллистических ракет Trident, которые обычно размещаются на подводных лодках. Владимир Путин подчеркнул, что это является прямым нарушением договора РСМД. Кроме того, глава государства отметил, что у Москвы и Вашингтона есть вопросы по договору СНВ-3.

Ранее министерство обороны США обвинило Россию в развертывании ракет наземного базирования, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.