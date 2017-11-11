Путин оценил манеру общения Трампа

Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин прокомментировал контакты с лидерами ряда стран, об американском коллеге он сказал, что Дональд Трамп ведет себя корректно и доброжелательно.

Глава государства РФ Владимир Путин на саммите АТЭС в Данеанге рассказал, что его американский коллега Дональд Трамп является комфортным в общении человеком.

«Не знаю про привычки, мы мало знакомы. Президент США ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно», — прокомментировал российский лидер вопрос о рукопожатии Дональда Трампа.

Путин также назвал Трампа воспитанным человеком.

«Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы», — сказал президент.

Российский лидер также прокомментировал встречи с главами Японии, Филиппин и Вьетнама, подчеркнув их важность для дальнейшего практической работы. Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте поблагодарил Путина за высокоточное российское вооружение.