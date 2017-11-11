Путин объяснил, почему не состоялись отдельные переговоры с Трампом

Дананг, 11 ноября. Отсутствие отдельной встречи с президентом США Дональдом Трампом является свидетельством кризиса в двусторонних отношениях, заявил глава российского государства Владимир Путин. По его словам, российская сторона готова «перевернуть эту страницу и пойти дальше».

«Это говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса», — сказал российский лидер.

При этом Путин назвал встречу с Трампом успешной, однако указал на необходимость найти возможность подробно обсудить двусторонние отношения.

По словам Путина, из-за его графика и графика Трампа, а также формальностей протокола полноформатные переговоры не состоялись.

«Вместе с тем ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом все, что хотели, мы обсудили», — отметил глава российского государства.

Напомним, ранее Путин заявил, что никаких подтверждений так называемого «вмешательства» российских СМИ в выборы президента США нет и быть не может.