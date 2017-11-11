Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин рассказал об итогах переговоров с Абэ на саммите АТЭС в Дананге
Политика
Путин объяснил, почему не состоялись отдельные переговоры с Трампом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин объяснил, почему не состоялись отдельные переговоры с Трампом

    14:30  11 Ноября 2017  /обновлено: 14:31  11 Ноября 2017
    50

    Путин объяснил, почему не состоялись отдельные переговоры с Трампом

    Дананг, 11 ноября. Отсутствие отдельной встречи с президентом США Дональдом Трампом является свидетельством кризиса в двусторонних отношениях, заявил глава российского государства Владимир Путин. По его словам, российская сторона готова «перевернуть эту страницу и пойти дальше».

    «Это говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса», — сказал российский лидер.

    При этом Путин назвал встречу с Трампом успешной, однако указал на необходимость найти возможность подробно обсудить двусторонние отношения.

    По словам Путина, из-за его графика и графика Трампа, а также формальностей протокола полноформатные переговоры не состоялись.

    «Вместе с тем ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом все, что хотели, мы обсудили», — отметил глава российского государства. 

    Путин объяснил, почему не состоялись отдельные переговоры с Трампом

    Напомним, ранее Путин заявил, что никаких подтверждений так называемого «вмешательства» российских СМИ в выборы президента США нет и быть не может.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок

        13:47   11 Ноября 2017
        34
        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        10:19   11 Ноября 2017
        60
        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        9:02   11 Ноября 2017
        47
        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        9:00   11 Ноября 2017
        38