Сирия завершает зачистку Абу Кемаля: что будут делать ВКС РФ и САА после взятия последнего оплота ИГИЛ

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о взятии последнего крупного оплота «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии — стратегически значимого города Абу Кемаль, расположенного на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. В настоящее время подразделения Сирийской арабской армии (САА), прикрываемые самолетами ВКС РФ, продолжают вести зачистку населенного пункта от остатков отрядов террористов и разминирование территории города.

Как сообщил Шойгу в ходе заседания военной коллегии РФ и Белоруссии, в Абу Кемале концентрировались значительные силы террористической организации: часть боевиков была уничтожена, однако некоторые отряды ИГ1 успели перебраться на восточный берег Евфрата и теперь движутся вверх по реке. Министр обороны выразил надежду на то, что «там их встретят достойно».

Напомним, штурм ключевого города начался в начале текущего месяца, после того как российская авиационная группировка и ВМФ РФ несколько дней подряд наносили удары по объектам инфраструктуры ИГИЛ1 в окрестностях Абу Кемаля. В результате серии массированных атак отряды боевиков в этом районе серьезно ослабли, и тогда военнослужащие армии САР смогли прорваться к городу и начать штурм последнего крупного бастиона террористической группировки.

Подробнее о том, что осталось сделать в районе Абу Кемаля, и о том, какие дальнейшие шаги предпримут правительственные войска САР и ВКС РФ, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН). Борис Рожин, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», рассказал в интервью нашему корреспонденту, что внутри пограничного города еще находятся террористы-смертники, оставленные главарями ИГ с целью задержать дальнейшее продвижение войск САР.

«В самом городе еще сохраняются очаги сопротивления боевиков, также применяются смертники. При этом населенный пункт достаточно сильно заминирован. Именно поэтому фото- и видеоматериалов из Абу Кемаля пока мало. Разумеется, что потребуется еще какое-то время на то, чтобы до конца зачистить территории от исламистов и полностью разминировать их. Понятное дело, что конечного итога это не изменит, но все же сирийцам понадобится еще немного времени, чтобы все завершить и установить полный контроль над городом».

Дальнейшие же боевые действия сирийской армии и российской авиационной группировки, считает эксперт, будут связаны, прежде всего, с освобождением юго-западного района провинции Дейр эз-Зор, где по-прежнему действуют группы боевиков ИГИЛ. Скорее всего, последующее наступление на этом направлении будет развиваться одновременно с нескольких сторон.

«Затем последует зачистка пространства между Меядином и станцией «Т-2», то есть тех пустынных районов, из которых террористы нападали на коммуникации сирийских войск. Тем временем части правительственных войск, дислоцирующиеся у Абу Кемаля и у Меядина, по-видимому, будут продвигаться навстречу друг другу вдоль Евфрата, затем где-то в середине они соединятся и тем самым завершат освобождение территорий на правом побережье реки».

Обстановка на востоке региона между тем за последние несколько дней не претерпела каких-либо более-менее значительных изменений. Напомним, в этом районе действуют курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF), командование которыми осуществляют Соединенные Штаты и их союзники по западной коалиции. По мнению Бориса Рожина, бойцы SDF в ближайшее время могут попытаться занять новые территории на этом направлении.

«Что касается ситуации на другом берегу Евфрата, то там курды пока заняли далеко не все территории, часть районов еще остается в оккупации «Исламского государства». Возможно, что, используя те плацдармы, которые сирийская армия создала у Дейр эз-Зора и Меядина, отряды «Демократических сил» будут вести мероприятия по установлению контроля над частью провинции на левом побережье реки».

Важно отметить, что при помощи США курды уже успели захватить обширные территории Сирии, на которых изначально жили арабы. Из провинций Ракка и Дейр эз-Зор нередко приходят сообщения о противоправных действиях курдских бойцов, которые дискриминируют арабское население. Так, например, недавно один из местных новостных ресурсов сообщал об учащении случаев воровства и мародерства в городе Ракка. При этом местные жители, пытавшиеся дать отпор курдским Отрядам народной самообороны (YPG) были заключены под арест.

1 Организация запрещена на территории РФ.