Расследование о вмешательстве РФ в выборы в США препятствует налаживанию отношений — Трамп

Дананг, 11 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин в очередной раз опроверг информацию о вмешательстве России в выборы в США, передает Reuters.

Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции на саммите АТЭС заявил, что Владимир Путин оскорблен обвинениями в отношении Москвы о возможном вмешательстве в президентские выборы в США. Президент России в очередной раз опроверг эти сообщения, сказал Трамп.

Американский лидер также отметил, что расследования о якобы имеющем место «вмешательстве России», которые проводятся спецпрокурором США, препятствуют налаживанию отношений двух стран. Напомним, что ранее Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите во Вьетнаме. Напомним, что на уровне МИД России неоднократно подчеркивали голословность и отсутствие доказательств в обвинениях в отношении России.