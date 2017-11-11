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Политика
Путин рассказал об итогах переговоров с Абэ на саммите АТЭС в Дананге
Политика
Расследование о вмешательстве РФ в выборы в США препятствует налаживанию отношений — Трамп
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    Расследование о вмешательстве РФ в выборы в США препятствует налаживанию отношений — Трамп

    14:15  11 Ноября 2017
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    Расследование о вмешательстве РФ в выборы в США препятствует налаживанию отношений — Трамп

    Дананг, 11 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин в очередной раз опроверг информацию о вмешательстве России в выборы в США, передает Reuters.

    Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции на саммите АТЭС заявил, что Владимир Путин оскорблен обвинениями в отношении Москвы о возможном вмешательстве в президентские выборы в США. Президент России в очередной раз опроверг эти сообщения, сказал Трамп.

    Американский лидер также отметил, что расследования о якобы имеющем место «вмешательстве России», которые проводятся спецпрокурором США, препятствуют налаживанию отношений двух стран. Напомним, что ранее Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите во Вьетнаме. Напомним, что на уровне МИД России неоднократно подчеркивали голословность и отсутствие доказательств в обвинениях в отношении России. 

    Расследование о вмешательстве РФ в выборы в США препятствует налаживанию отношений — Трамп

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #сша #трамп
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