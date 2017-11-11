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Собчак под громкий свист и крики «Позор» пытались прогнать с митинга в Петербурге
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    Собчак под громкий свист и крики «Позор» пытались прогнать с митинга в Петербурге

    17:25  11 Ноября 2017
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    Собчак под громкий свист и крики «Позор» пытались прогнать с митинга в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 ноября. Телеведущую Ксению Собчак прогнали с митинга сторонников Европейского университета в Петербурге.

    Собчак приехала на акцию, которая проходит на Площади Ленина, и поднялась на сцену. Собравшиеся встретили ее свистом и криками «Позор!». При этом «дочь одного из основателей Европейского университета» продолжила выступление, призвав не обращать внимание на провокаторов.

    «Европейский университет учит людей думать, учит людей размышлять, учит их быть свободными, учит их высказывать своё мнение, а не обращать внимание вот на эти вот крики», — заявила Собчак собравшимся, передает РИА Новости.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #петербург #собчак #митинг
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