Собчак под громкий свист и крики «Позор» пытались прогнать с митинга в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. Телеведущую Ксению Собчак прогнали с митинга сторонников Европейского университета в Петербурге.

Собчак приехала на акцию, которая проходит на Площади Ленина, и поднялась на сцену. Собравшиеся встретили ее свистом и криками «Позор!». При этом «дочь одного из основателей Европейского университета» продолжила выступление, призвав не обращать внимание на провокаторов.