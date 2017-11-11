Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на новый президентский срок



Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа. Об этом он заявил на встрече с журналистами на саммите АТЭС.

Глава государства РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах.

«Время придет, поговорим на эту тему», — сказал президент.

Задавший вопрос журналист эмоционально ответил, что многие ждут решения Владимира Путина. Ранее пресс-секретарь президента неоднократно отмечал, что Путин сосредоточен на государственных делах и решение будет озвучено позже.