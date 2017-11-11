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Политика
Путин рассказал об итогах переговоров с Абэ на саммите АТЭС в Дананге
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Путин: В Сирии пора создавать условия для политического процесса
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    Путин: В Сирии пора создавать условия для политического процесса

    13:41  11 Ноября 2017  /обновлено: 13:55  11 Ноября 2017
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    Путин: В Сирии пора создавать условия для политического процесса

    Дананг, 11 ноября. Боевая работа по борьбе с террористами в Сирии завершается, пора создавать условия для политического процесса, Россия и США договорились идти по этому пути, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сегодня совершенно очевидным является тот факт, что боевая работа по ликвидации террористического очага в Сирии завершается. Последние события на юго-востоке страны говорят как раз об этом», — сообщил он на пресс-конференции в Дананге.

    По словам российского президента, ключевыми задачами для мирового сообщества сегодня является завершение работы по ликвидации боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1, закрепление прекращения режима огня и создание условий для начала политического процесса.

    «На это направлено в том числе наше совместное российско-американское заявление. Думаю, что это будет существенным фактором в работе по урегулированию сирийской проблемы», — подчеркнул Путин.

    Напомним, в зоне сирийского конфликта продолжается ликвидация очагов запрещенной в России организации ИГ1. Так, сегодня иракская армия начала наступление в районе населенных пунктов Ар-Рамана и Рава – последнего оплота террористов на территории Ирака.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #игил
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