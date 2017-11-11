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Политика
Путин рассказал об итогах переговоров с Абэ на саммите АТЭС в Дананге
Политика
Россия и Китай призвали противоборствующие страны к диалогу по КНДР ㄧПутин
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    Россия и Китай призвали противоборствующие страны к диалогу по КНДР ㄧПутин

    13:52  11 Ноября 2017  /обновлено: 13:56  11 Ноября 2017
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    Россия и Китай призвали противоборствующие страны к диалогу по КНДР ㄧПутин

    Дананг, 11 ноября. Россия и Китай призывают все противоборствующие стороны по проблеме Северной Кореи сесть за стол переговоров, другого пути нет, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС.

    Глава государства Владимир Путин призвал все противоборствующие стороны в ситуации вокруг КНДР к диалогу. По мнению президента России, другого пути решения конфликта нет. Он также рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин проинформировал о планах по развитию Китая, что будет учитываться российской стороной. 

    «Наши взгляды на проблему КНДР полностью совпадают, мы не признаем ядерного статуса Пхеньяна», — заявил Владимир Путин, комментируя встречу с китайским коллегой на полях саммита АТЭС. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #кндр #китай
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