Россия и Китай призвали противоборствующие страны к диалогу по КНДР ㄧПутин

Дананг, 11 ноября. Россия и Китай призывают все противоборствующие стороны по проблеме Северной Кореи сесть за стол переговоров, другого пути нет, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС.

Глава государства Владимир Путин призвал все противоборствующие стороны в ситуации вокруг КНДР к диалогу. По мнению президента России, другого пути решения конфликта нет. Он также рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин проинформировал о планах по развитию Китая, что будет учитываться российской стороной.