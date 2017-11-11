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Политика
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Политика
Путин назвал меры против российских СМИ в США атакой на свободу слова
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    Путин назвал меры против российских СМИ в США атакой на свободу слова

    13:52  11 Ноября 2017
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    Путин назвал меры против российских СМИ в США атакой на свободу слова

    Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что атака на российские СМИ в Соединенных Штатах — это атака на свободу слова. По словам российского лидера, фактически Вашингтон пошел по пути закрытия российских СМИ в стране.

    «Атака на наши средства массовой информации в Соединенных Штатах — это атака на свободу слова, без всякого сомнения», — подчеркнул глава российского государства.

    Как отметил Путин в Москве с разочарованием воспринимают такое развитие событий.

    «Но ответ мы обязательно должны будем какой-то сформулировать, и будет зеркальным», — добавил президент.

    Напомним, ранее сообщалось, что зеркальные меры в отношении американских СМИ в ответ на притеснение российского телеканала RT будут приняты в ближайшее время. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету по информационной политике подготовить зеркальный ответ на притеснение Вашингтоном телеканала RT.

    Автор: Тимур Румянцев
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