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Политика
Путин рассказал об итогах переговоров с Абэ на саммите АТЭС в Дананге
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Трамп: Договоренности США и России по Сирии позволят спасти огромное число жизней
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    Трамп: Договоренности США и России по Сирии позволят спасти огромное число жизней

    13:35  11 Ноября 2017  /обновлено: 14:16  11 Ноября 2017
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    Трамп: Договоренности США и России по Сирии позволят спасти огромное число жизней

    Вашингтон, 11 ноября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что договоренности США и России по Сирии позволят спасти «огромное число жизней». Об этом сообщает в субботу агентство Reuters.

    Как отметил глава Соединенных Штатов, у него было «два или три» коротких разговора с российским коллегой на полях АТЭС, у обоих остались теплые впечатления друг о друге.

    Напомним, ранее сообщалось, что президенты РФ и США подтвердили решимость нанести поражение запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирийской республике. Кроме того, главы двух государств в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме обратились к странам ООН с призывом увеличить вклад в помощь Сирийской республике в ближайшие месяцы. Путин и Трамп также подтвердили важность зон деэскалации в Сирийской республике.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #сирия #трамп
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