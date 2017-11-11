Трамп: Договоренности США и России по Сирии позволят спасти огромное число жизней

Вашингтон, 11 ноября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что договоренности США и России по Сирии позволят спасти «огромное число жизней». Об этом сообщает в субботу агентство Reuters.

Как отметил глава Соединенных Штатов, у него было «два или три» коротких разговора с российским коллегой на полях АТЭС, у обоих остались теплые впечатления друг о друге.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты РФ и США подтвердили решимость нанести поражение запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирийской республике. Кроме того, главы двух государств в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме обратились к странам ООН с призывом увеличить вклад в помощь Сирийской республике в ближайшие месяцы. Путин и Трамп также подтвердили важность зон деэскалации в Сирийской республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.