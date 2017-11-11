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Политика
Фантазии украинских военных: Милонов объяснил, почему инспекторов США не пустят в Крым
Политика
Фантазии украинских военных: Милонов объяснил, почему инспекторов США не пустят в Крым
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    Фантазии украинских военных: Милонов объяснил, почему инспекторов США не пустят в Крым

    13:30  11 Ноября 2017
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    Виталий Милонов

    Американская многонациональная инспекционная группа 13 ноября прибудет на Украину для мониторинга военно-политической ситуации в Донбассе и Крыму, говорится в заявлении Генштаба ВСУ. Как заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов, заявление Киева — это просто фантазии украинских военных, так как никто американцев в Крым не пустит.

    Как отмечает украинская сторона, инспекционная группа США, в состав которой также войдут представители Дании и Канады, должна будет посетить военные части и подразделения в зоне конфликта в Донбассе.

    «Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией», — сообщается на официальном сайте Минобороны Украины.

    Крым

    Примечательно, что визит инспекционной группы состоится в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе.

    «Можно напомнить украинской стороне о том, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждают ни российские власти, ни сами крымчане. И самое лучшее для репутации украинских «официальных» властей — это тихонечко молчать на эту тему. Ну это действительно позор, когда целый регион ушел из страны, потому что больше он не мог терпеть того бардака, который возник в результате госпереворота 2014 года. А когда твои территории сокращаются и люди убегают так, что даже пятки сверкают, ну это конечно символично и показательно», — поясняет Милонов.

    По мнению собеседника ФАН, чем больше Киев будет делать заявлений по Крыму, тем больше проблем он будет создавать для своей территориальной целостности, так как другие регионы Украины, глядя на результат референдума и улучшение экономической и социальной обстановки на полуострове, также могут захотеть отделения.

    Американские инспекторы

    «А вообще, это фантазии украинских военных, так как никто американцев в Крым не пустит. И то, что они будут переминаться с ноги на ногу, глядя на пограничные столбы России, поставит ух в унизительное положение. Так что я бы еще раз посоветовал украинским политикам и военным молчат на тему Крыма», — заключил российский парламентарий.

    Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в 2014 году после кровавого государственного переворота на Украине. Тогда за воссоединение проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. По словам президента Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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