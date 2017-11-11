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Израиль сбил беспилотник на границе с Сирией
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    Израиль сбил беспилотник на границе с Сирией

    13:02  11 Ноября 2017
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    Израиль сбил беспилотник на границе с Сирией
    Тель-Авив, 11 ноября. Израильские военнослужащие сбили БПЛА на границе с Сирией, заявили 11 ноября в пресс-службе армии.

    Беспилотный летательный аппарат пытался войти в воздушное пространство над Голанскими высотами. О принадлежности дрона военные не сообщали.

    «Армия обороны Израиля перехватила БПЛА, который попытался проникнуть в воздушное пространство Израиля», — говорится в релизе. 

    Известно, что для перехвата использовался ЗРК Patriot.  Ранее сообщалось, что главы МИД России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили урегулирование сирийского конфликта.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #израиль
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