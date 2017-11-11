Израиль сбил беспилотник на границе с Сирией



Тель-Авив, 11 ноября. Израильские военнослужащие сбили БПЛА на границе с Сирией, заявили 11 ноября в пресс-службе армии.

Беспилотный летательный аппарат пытался войти в воздушное пространство над Голанскими высотами. О принадлежности дрона военные не сообщали.

«Армия обороны Израиля перехватила БПЛА, который попытался проникнуть в воздушное пространство Израиля», — говорится в релизе.

Известно, что для перехвата использовался ЗРК Patriot. Ранее сообщалось, что главы МИД России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили урегулирование сирийского конфликта.