Мероприятия в Ижевске отменены в связи с трауром

Ижевск, 11 ноября. В Ижевске в связи с трауром после частичного обрушения многоэтажного дома и гибели людей отменили ряд мероприятий, запланированных на 11-12 ноября.

В республике Удмуртия 9 ноября произошло ЧП — частично обрушилась девятиэтажка, при этом погибли семь человек. В связи с трагедии в Ижевске объявили траур, правоохранительные органы расследуют инцидент. Региональное правительство отменило или перенесло запланированные мероприятия.

На 25 ноября перенесен концерт ансамбля «Шулдыр жыт» в государственной филармонии. В театре Чайковского сообщили, что пьесу «Моя жена – лгунья» покажут 3 декабря. В культурных учреждениях, где проходят гастрольные представления, график остался прежним.