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Политика
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Общество
Мероприятия в Ижевске отменены в связи с трауром
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    Мероприятия в Ижевске отменены в связи с трауром

    13:30  11 Ноября 2017
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    Мероприятия в Ижевске отменены в связи с трауром

    Ижевск, 11 ноября. В Ижевске в связи с трауром после частичного обрушения многоэтажного дома и гибели людей отменили ряд мероприятий, запланированных на 11-12 ноября. 

    В республике Удмуртия 9 ноября произошло ЧП — частично обрушилась девятиэтажка, при этом погибли семь человек. В связи с трагедии в Ижевске объявили траур, правоохранительные органы расследуют инцидент. Региональное правительство отменило или перенесло запланированные мероприятия. 

    На 25 ноября перенесен концерт ансамбля «Шулдыр жыт» в государственной филармонии. В театре Чайковского сообщили, что пьесу «Моя жена – лгунья» покажут 3 декабря. В культурных учреждениях, где проходят гастрольные представления, график остался прежним. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #ижевск
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