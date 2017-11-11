Депутат Госдумы отправил США инспектировать Луну вместо Крыма

Симферополь, 11 ноября. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет посоветовал Украине проинспектировать Луну, а не полуостров. Таким образом он прокомментировал заявление Киева о визите в Крым инспекторов из США. Шеремет считает, что украинским властям пора прекратить спекуляции на тему российского региона.

Заявления действующих властей Украины больше не удивляют, сказал российский парламентарий Михаил Шеремет.

«Все это просто смешно слышать. Заявления Киева нас уже ничем не удивляют, они могут проинспектировать и Луну, это их личное горе. Мы относимся к этому всегда спокойно», – отметил парламентарий.

Ранее в украинском оборонном ведомстве сообщили, что военные инспекторы из США, Канады и Дании посетят Донбасс и Крым для мониторинга военно-политической ситуации. При этом визиты с властями не согласовывались. По мнению Шеремета, американцы могут рассчитывать только на посещение полуострова в качестве туристов.

«Как туристы, чтобы отдыхать и наслаждаться красотами нашего полуострова, пожалуйста, все остальное исключено», – отметил Шеремет.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам референдума, все визиты официального уровня должны быть согласованы с властями. Киев по-прежнему считает полуостров частью Украины, однако в Москве вопрос о статусе Крыма называют окончательно закрытым.