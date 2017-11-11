Саудовская Аравия примет около 150 оппозиционеров Сирии на форуме в Эр-Рияде

Москва, 11 ноября. В Эр-Рияде 22-23 ноября состоится форум, который посетят порядка 150 представителей оппозиции Сирии, заявил член московской платформы оппозиции САР Нимрод Сулейман.

В Саудовской Аравии на будущей неделе состоится форум, в котором примут участие представители сирийской оппозиции. Речь идет об участниках из трех платформ — московской, каирской и эр-риядской.

«В основном приглашения будут направлены трем платформам — Москве, Каиру и Высшему комитету по переговорам, однако есть большое число независимых. По моим ожиданиям, будет от 100 до 150 участников, но я не знаю точное число», — прокомментировал московской платформы оппозиции САР Нимрод Сулейман, пишет РИА Новости.

По словам спикера, из названного числа до полусотни участников могут быть независимыми. Целью форума является формирование единой делегации для межсирийских переговоров на площадке Женевы. Напомним, что встреча под эгидой ООН намечена на 28 ноября. В российском внешнеполитическом ведомстве ранее отметили, что поддерживают усилия Саудовской Аравии по подготовке к переговорам в Женеве.