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Политика
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Общество
Суд арестовал экс-владельца Черкизовского рынка за организацию убийств
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    Суд арестовал экс-владельца Черкизовского рынка за организацию убийств

    13:29  11 Ноября 2017
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    Суд арестовал экс-владельца Черкизовского рынка за организацию убийств

    Москва, 11 ноября. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который в настоящее время обвиняется в организации двух убийств.

    «Суд выдал заочно санкцию на арест, решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит жалобу 15 ноября», — рассказала журналистам его адвокат Марина Русакова. 

    Она также отметила, что следствие должно было заранее предупредить о заочном предъявлении обвинения и судебном заседании, но не сделало этого.

    Русакова добавила, что сейчас Исмаилова нет в России. Решение суда было обжаловано адвокатом по назначению, передает РИА Новости.

    В середине октября Исмаилов был объявлен в федеральный розыск, а 23 октября — в международный. 30 октября суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения.



     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #исмаилов
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