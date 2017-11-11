Суд арестовал экс-владельца Черкизовского рынка за организацию убийств

Москва, 11 ноября. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который в настоящее время обвиняется в организации двух убийств.

«Суд выдал заочно санкцию на арест, решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит жалобу 15 ноября», — рассказала журналистам его адвокат Марина Русакова.

Она также отметила, что следствие должно было заранее предупредить о заочном предъявлении обвинения и судебном заседании, но не сделало этого.

Русакова добавила, что сейчас Исмаилова нет в России. Решение суда было обжаловано адвокатом по назначению, передает РИА Новости.

В середине октября Исмаилов был объявлен в федеральный розыск, а 23 октября — в международный. 30 октября суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения.





