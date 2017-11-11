Заявления США далеки от реальности: в Совфеде оценили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили решимость разгромить террористическую группировку «Исламское государство»1 (организация запрещена в России — прим. ФАН) в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил корреспонденту Федерального агентства новостей, что не разделяет оптимизма в отношении позиции американцев по Сирии, так как заявления американцев «не совпадают с реальными делами».

Во время короткой встречи Владимир Путин и Дональд Трамп выразили приверженность «суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии» в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Главы государств пришли к мнению, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках женевского процесса.

«Эти шаги предполагают полное выполнение резолюции, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов, транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие», — значится в совместном заявлении.

Примечательно, что стороны отметили успешные усилия Москвы и Вашингтона по предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными, что позволило существенно увеличить потери ИГ1 в последние месяцы, и договорились поддерживать военные каналы связи.

«Все это звучит, конечно, здорово, но у меня достаточно много пессимизма по позиции американцев в отношении Сирии, так как их заявления не совпадают с реальными делами. Ту же встречу на полях саммита американцы анонсировали первыми, они сами пожелали этой встречи и в последний момент встреча отменилась. А рукопожатие и короткий обмен фразами во время совместных фото — ничего, по сути, не значат. Все ожидали большего. И честно говоря, я думаю, господин Трамп находится на распутье — с одной стороны он и часть его советников, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона, стремятся к контакту с Россией, но с другой стороны — другая часть его помощников и Конгресс усиленно уберегают его от любых лишних встреч с Владимиром Путиным», — поясняет ситуацию российский сенатор.

По мнению собеседника ФАН, такая «раздвоенность» очень сильно бросается в глаза и все мировое сообщество это видит. Поэтому такая ситуация, «не делает Америку сильной, скорее наоборот — ослабляет ее позицию».

«Возьмите непредсказуемость Трампа. Во время визита в Китай он наговорил кучу любезностей Си Цзиньпину и заявил о прекрасных перспективах взаимоотношений двух стран. Но буквально через день он вновь обрушился с критикой на Пекин, который по его словам, занимается дискриминацией Америки в торговых делах и экономическом взаимодействии. Поэтому такая непредсказуемость и неустойчивость Трампа серьезно подрывает авторитет США, и, на мой взгляд, сейчас говорить о том, что будет дальше — очень сложно», — продолжает Джабаров.

Обстановку, по словам сенатора, может изменить выбор четкой позиции американского президента по отношению к России.

«Трампу нужно определяться, потому что нельзя сидеть на двух стульях, которые к тому же постоянно разъезжаются. Но я боюсь, что пока он этого сделать не может, так как любой шаг навстречу России, или хотя бы контакт с ней, будет восприниматься в Конгрессе как сговор, как некое влияние Кремля на Трампа. И он этого опасается. Обратите внимание на то, что Конгресс США категорически отказывается встречается с нашим послом Антоновым, с нами — российскими сенаторами и парламентариями. Желания контактировать нет, а если его нет, мы же понимаем, что дипломатический процесс так и будет буксовать, и не сдвинется с мертвой точки», — утверждает член Совета Федерации.

Ситуацию усугубляет еще и то, что американская сторона не может смириться с потерей своего авторитета на международной политической арене и возникновении многополярного мира, о котором ранее говорил Владимир Путин.

«Еще в период правления Джорджа Буша, а потом и Барака Обамы, когда Россия только начинала восстанавливать свои геополитические позиции, американцы до конца не верили в происходящее и даже не пытались свести на нет этот процесс. А Трамп уже застал ситуацию, когда Москва абсолютно утвердила себя в роли одной из крупнейших мировых держав, которая решает многие вопросы в глобальной политической обстановке и может повлиять на те или иные геополитические процессы. Конечно, Трампу очень тяжело будет, потому что Конгресс на самом деле, находится в неком отставании от мировых политических процессов, он консервативен, а президент связан по рукам и ногам. Так что, по сути, внешнюю политику США сейчас определяет не президент, а его парламентарии», — заключил Джабаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.