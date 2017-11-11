На войне как на войне: почему при дорожающей нефти не дорожает рубль

Мировые цены на нефть растут. Обменный курс доллара по отношению к рублю растет. Нет ли здесь какого парадокса?

Конечно, можно порадоваться тому, что российская валюта наконец-то «отвязалась» от котировок на «черное» и «голубое» золото. Но многим кажется, что лучше бы она этого не делала — ведь зарплаты и пенсии подавляющее большинство наших соотечественников получает в рублях, и они как-то не растут, в отличие от магазинных и прочих цен, тарифов ЖКХ, налогов, штрафов и прочих расходных статей в бюджете среднестатистического россиянина.

То есть реальный уровень жизни населения РФ, несмотря на приток «нефтедолларов» в федеральную казну и кассы «естественных монополий», может и дальше снижаться. Увы, но это факт. И этот факт грозит обернуться разнообразными последствиями в ближайшем будущем.

Но, прежде чем перейти к оценке этих последствий, нужно понять, что же все-таки происходит с нефтью, долларом и рублем.

Дорогая нефть

С нефтью всё понятно: с июля 2014 года по февраль 2016 года ее цена упала более чем в три раза: со 108 до 33 долларов за баррель, и теперь отыграла меньше половины этого падения, приближаясь к отметке 65 «баксов за бочку».

Долларов за это время в мире меньше не стало — наоборот, эмиссия мировых центробанков превышает в эквиваленте 2 триллиона «вечнозеленых» ежегодно. Но вся эта масса активно закачивается в фондовые рынки (а теперь — и в криптовалюты), способствуя скупке реальных активов «по дешевке».

Параллельно на эти деньги финансируется дефицит бюджета и торгового баланса США, позволяющий глобальному капиталу при помощи американских силовых структур успешно «кошмарить ежиков», то есть несговорчивых владельцев этих самых активов по всему миру. Да еще фактически за их же деньги, вложенные в «сверхнадежные» американские трежерис и прочие «ценные бумаги».

С осени 2015 года, с начала операции российских ВКС в Сирии, этот механизм начал давать сбои. Попытка «додавить русских» провалилась.

Уже в феврале 2016 года на политической сцене США появился Дональд Трамп с лозунгом «Сделаем Америку снова великой!», а цены на нефть, номинированные в долларах, в целом начали расти, что и продолжается вплоть до нынешнего дня. Плюс, конечно, «сланцы», саудиты и прочая «нефтедолларовая» инфраструктура.

Тренд — «дорогая нефть».

Дешевый доллар

Доллар — с ним тоже все понятно. Он медленно дешевеет и к евро, и к юаню, что требует — для сохранения притока капиталов в американскую финансовую систему — дальнейшего повышения учетной ставки ФРС (сейчас — 1,25% годовых) на фоне более низких или даже отрицательных ставок основных конкурирующих валют: Япония — -0,1%, Евросоюз — 0%, Великобритания — 0,5%, Швейцария — -0,75%).

Но в то же время: Китай — 4,35%, Индия — 6%, Россия — 8,25%. Не факт, что в декабре Федрезерв решится на очередное повышение. Тренд — «дешевый доллар».

Что означает в нынешних условиях суперпозиция двух этих трендов, нефти и доллара? В нынешних условиях она означает продолжение борьбы «коллективного Запада» против нашей страны — но уже не путем давления на Россию в целом, а путем практически прямого подкупа тех 10% ее населения, которые «кормятся» около экспортных потоков российского сырья за рубеж и встречных финансовых потоков.

Читайте также: Молоко от козла: Роман Носиков о революционной ситуации в России

То есть на повестке дня снова — дестабилизация России изнутри при поглаживании ее элит снаружи, как это было в «лихие девяностые». Как далеко зайдет это «поглаживание» — вместе с озвучиваемыми требованиями отстранения действующего президента России от власти — будет видно в ближайшие два-три месяца.

Дешевый рубль и «формула Черчилля»

Зачем же в таких условиях Кремль дает Центробанку команду девальвировать рубль относительно к доллару и другим валютам, откровенно запуская финансовый «встречный пал» и идя на дополнительные, вовсе не обязательные риски?

Объяснений «по частностям» можно найти предостаточно: от необходимости наращивать золотовалютные запасы и денежную массу внутри российской экономики до прекращения бегства капиталов из страны, как это было в конце 2014–начале 2015 годов.

Но, по существу, суть только в одном: Россия сегодня, фактически, — воюющая страна, противостоящая, как было в Великую Отечественную, намного более сильному и богатому, чем сама она, противнику. В этих условиях избежать поражения можно только при условии максимальной внутренней мобилизации и преимущества в «свободной энергии».

И здесь, имея перед глазами множество наглядных образцов цветовой дифференциации штанов по принципу «у кого суп жидкий, у кого жемчуг мелкий», — надо понимать: угроза «срыва резьбы» на тех самых «скрепах», которые пока лишь соединяют, но еще не объединяют Россию, становится все ощутимее.

Читайте также: Путин на саммите АТЭС: его встреча с Трампом нужнее Вашингтону, чем Москве

Сто лет назад Черчилль охарактеризовал гибель Российской империи следующими словами: «Корабль российской государственности затонул уже при входе в гавань победы», — разумеется, ни словом не упомянув о прямой причастности «союзной» Николаю II Великобритании к этой катастрофе.

К счастью, тогда он выдавал желаемое за действительное: большевики не дали стране распасться на множество «новых независимых государств», за годы Гражданской войны, несмотря ни на что, проведя Россию между Сциллой оккупации и Харибдой сепаратизма, а затем еще раз сделали это, одержав Победу 1945 года.

Впрочем, история — не тротуар Невского проспекта, как справедливо заметил Чернышевский. История нашей страны — тоже. И стопроцентных гарантий, что «формула Черчилля», все-таки «сыгравшая» в конце 80-х–начале 90-х годов, не сыграет против России еще раз, не существует.