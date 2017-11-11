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Политика
Фантазии украинских военных: Милонов объяснил, почему инспекторов США не пустят в Крым
Политика
В Крыму жестко ответили Киеву на заявление о визите инспекторов США на полуостров
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    В Крыму жестко ответили Киеву на заявление о визите инспекторов США на полуостров

    12:14  11 Ноября 2017
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    В Крыму жестко ответили Киеву на заявление о визите инспекторов США на полуостров

    Симферополь, 11 ноября. Депутат крымского парламента Владислав Ганжара прокомментировал заявление Минобороны Украины о готовящемся визите инспекционной группы из США на полуостров для мониторинга военно-политической обстановки, отметив, что это «посягательство на территориальную целостность России». 

    Крымские власти понимают, что визита инспекторов из США на полуостров без согласия российской стороны не будет. Такое мнение выразил представитель парламента Крыма Владислав Ганжара, комментируя заявление Киева о визите группы из США. 

    «Это заявление представляет собой очередную попытку посягательства Украины на территориальную целостность России. К нам неоднократно уже приезжали представители США, среди которых были журналисты и общественные деятели», — сказал парламентарий, его слова приводит RT

    Он подчеркнул, что Крым ждет гостей из других стран мира, но «не в контексте тех заявлений, которые сегодня делает Украина». Ганжара отметил, что Киев по-прежнему занимается антироссийской риторикой вместо того, чтобы обратить внимание на внутренние проблемы, поскольку экономика и социальная сфера в глубоком кризисе.

    Напомним, что Крым вошел в состав России по результатам народного референдума в марте 2014 года, голосование прошло в соответствии с международным законодательством. В Москве вопрос о статусе полуострова считают закрытым.

    В Крыму жестко ответили Киеву на заявление о визите инспекторов США на полуостров

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #украина #крым
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