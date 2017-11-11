Мы шутили и общались: Галкин рассказал о последней встрече с Задорновым

Москва, 11 ноября. Российский телеведущий Максим Галкин рассказал о своей последней встрече с сатириком и писателем Михаилом Задорновым, который умер накануне в возрасте 69 лет от тяжелого онкологического заболевания.

«Последний раз мы виделись, когда я навещал его примерно месяц назад — мы шутили и общались», — написал Галкин в Instagram.

Он также рассказал о том, как около года назад Задорнов позвонил ему и рассказал о диагнозе. Сделал он это, как пишет Галкин, «со смешком», отметив, что обзванивает всех, кто ему дорог.

«Даже тяжелая болезнь, жестоко и неумолимо забиравшая у него жизненные силы, до последних дней так и не смогла отнять у него главного – остроумия», — отметил Галкин.

Также телеведущий вспомнил еще случай восьмилетней давности, когда после интервью в память о своем друге актере и публицисте Леониде Филатове, Задорнов попросил не скорбеть о нем самом, а вспоминать что-нибудь веселое.

«Знаешь, Леня был такой светлый, весёлый человек, ему бы не хотелось, чтобы в память о нём скорбели. Вот и я, когда умру, ты обо мне рассказывай, что-то забавное, прикольное», — привел слова Задорнова Галкин.

Михаила Задорнова не стало в пятницу утром. Его похоронят в Латвии. Свои соболезнования близким артиста уже выразили деятели культуры и первые лица государства. Пользователи соцсетей также вспоминали о Задорнове как о философе, исследователе и практически единственном представителе интеллектуального юмора.