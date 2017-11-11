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В Софии отреагировали на осквернение памятника советскому воину в Пловдиве
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    В Софии отреагировали на осквернение памятника советскому воину в Пловдиве

    12:15  11 Ноября 2017  /обновлено: 12:19  11 Ноября 2017
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    В Софии отреагировали на осквернение памятника советскому воину в Пловдиве

    София, 11 ноября. МИД Болгарии назвал неприемлемым акт вандализма в отношении памятника советскому солдату-освободителю «Алеша» в городе Пловдив. При этом злоумышленники использовали нацистскую символику и антисемитские лозунги.

    Как говорится в сообщении, размещенном на сайте дипведомства страны, подобные действия «абсолютно неприемлемы и идут вразрез с традиционной толерантностью и терпимостью, присущим болгарскому народу, а также с принятыми страной обязательствами по линии Европейского союза и международных организаций, касающихся борьбы с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти», сообщает издание «Ньюинформ».

    В Софии отреагировали на осквернение памятника советскому воину в Пловдиве

    Напомним, несколько дней назад украинские вандалы залили цементом Вечный огонь у Памятника Вечной Славы в центре Киева.

    3 ноября польские журналисты сообщили об осквернении памятника бойцам Красной армии, который расположен в городе Щирк на юге страны.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #болгария
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