В Софии отреагировали на осквернение памятника советскому воину в Пловдиве

София, 11 ноября. МИД Болгарии назвал неприемлемым акт вандализма в отношении памятника советскому солдату-освободителю «Алеша» в городе Пловдив. При этом злоумышленники использовали нацистскую символику и антисемитские лозунги.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте дипведомства страны, подобные действия «абсолютно неприемлемы и идут вразрез с традиционной толерантностью и терпимостью, присущим болгарскому народу, а также с принятыми страной обязательствами по линии Европейского союза и международных организаций, касающихся борьбы с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти», сообщает издание «Ньюинформ».

Напомним, несколько дней назад украинские вандалы залили цементом Вечный огонь у Памятника Вечной Славы в центре Киева.

3 ноября польские журналисты сообщили об осквернении памятника бойцам Красной армии, который расположен в городе Щирк на юге страны.