Сирия, 11 ноября. Как утверждает ИГ1, более 50 курдских бойцов были убиты в результате атаки смертников в Хасаке. «Ахрар Аш-Шам» выступит на стороне «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» в Алеппо. ВС Ирака начали наступление на ИГ близ города Рава в провинции Аль-Анбар, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям «Ан-Нусры»*** в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по опорным пунктам боевиков в юго-западной части провинции Дамаск; продолжают зачистку от ИГИЛ1 города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»: заявляет, что смертники убили 53 курдских бойца на юге провинции Хасака.

Сирийская свободная армия** (ССА): провела минометный обстрел позиций «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает столкновения с «Нур Ад-Дин Аз-Зинки» на западе Алеппо; подверглась артобстрелам САА к северу от Хамы.

«Ахрар Аш-Шам»: выступит против «Ан-Нусры» на стороне «Нур Ад-Дин Аз-Зинки» в провинции Алеппо.

Курды: понесли потери в результате атаки смертников ИГ в Хасаке.

Провинция Дамаск

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что правительственная армия ведет огонь по укреплениям антиправительственных организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Хайят Тахрир Аш-Шам» на окраине населенных пунктов Сакба и Ирбин, расположенных на территории Восточной Гуты. Однако правительственные новостные порталы данную информацию не подтверждают.

Напомним, основные боевые действия в провинции в настоящий момент разворачиваются на юго-западе — недалеко от города Бейт Джинн. Как передает агентство новостей 24 AE, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли позиции боевиков в окрестностях населенного пункта. ВВС Сирии тем временем продолжили наносить точечные авиаудары по военным объектам радикалов. О потерях со стороны исламистов пока не сообщалось.

Провинция Алеппо

Уже вторые сутки длится вооруженный конфликт между группировками « Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» в западной части провинции Алеппо. Согласно сообщениям оппозиционных источников, радикалы «Ан-Нусры» атаковали позиции противников у города Кафр-Наха. В ответ боевики «Аз-Зинки» открыли минометный и ракетный огонь. В силу того, что инициатором столкновений выступили исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, ранее некоторые группировки вышли из состава террористической коалиции. Более того, формирование «Ахрар Аш-Шам», которое и раньше противостояло «Ан-Нусре», объявило о том, что присоединится к «Нур Ад-Дин Аз-Зинки» в борьбе против «Тахрир Аш-Шам». Об этом сообщает информационный портал Al Masdar News.

Тем временем правительственные войска также готовятся к наступлению на позиции «Ан-Нусры» и продолжают наращивать боевую мощь в преддверии грядущих столкновений.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», выпустил видеозапись, на которой запечатлено военное присутствие террористов «Исламского государства»1 в городе Абу Кемаль, практически полностью находящемся под контролем сил САР. ИГИЛовцы утверждают, что Абу Кемаль по-прежнему оккупирован радикалами ИГ. Однако, как передает информационное агентство Al Masdar News, видео было записано ранее на этой неделе, прежде чем сирийская армия, поддерживаемая силами «Хезболлы» и иракскими ополченческими отрядами «Хашд Аш-Шааби», начала наступление. Тем не менее зачистка территорий населенного пункта все еще продолжается. Местные активисты сообщают, что, несмотря на то, что многие боевики ИГ отступили, небольшое количество исламистов все еще скрывается в городе. Быстрому продвижению союзников препятствует наличие множества мин и СВУ, оставленных ИГИЛ.

Провинция Даръа

Как сообщалось ранее, накануне отряды Сирийской свободной армии (ССА) предприняли новую попытку прорвать оборону боевиков группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», выступающей на стороне «Исламского государства». По данным агентства новостей 24 AE, правительственные подразделения выпустили несколько мин по укрепрайонам радикалов ИГИЛ близ населенного пункта Тель Аштара западнее административного центра провинции. Никаких сведений о потерях со стороны «Джейш Халид ибн Аль-Валид» пока не поступало. Регулярные столкновения между «свободной армией» и подконтрольным ИГИЛ формированием начались после того, как на территории провинции вступил в силу режим прекращения огня между армией САР и умеренной оппозицией.

Провинция Хама

Информагентство Haq News Agency, подконтрольное вооруженной оппозиции, сообщает, что войска Башара Асада, используя ракетные системы залпового огня (РСЗО), обстреляли укрепрайоны боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1 вблизи города Аль-Латамина на севере Хамы. Тогда как российские и сирийские военные самолеты атаковали позиции исламистов к северо-востоку от столицы региона недалеко от деревни Балил. Информация о нанесенном боевикам уроне пока уточняется.

Провинция Хасака

Оппозиционный военный источник в социальной сети Telegram (NRVR11) утверждает, что террористы «Исламского государства» провели сразу две атаки с участием смертников в южной части региона. Согласно информации Telegram-канала, по меньшей мере 53 бойца Сирийской демократической армии**** (SDF) были убиты в результате взрыва. Напомним, практически вся провинция находится под контролем курдских подразделений, однако на южных территориях Хасаки дислоцируются боевики террористической группировки. На линии соприкосновения сил противников нередко отмечаются вооруженные столкновения.

Ирак

Как передает источник на своей странице в соцсети Twitter (C_Military1), вооруженные силы Ирака и отряды ополченцев «Хашд Аш-Шааби» начали полномасштабное наступление на позиции ИГИЛ в районе населенных пунктов Ар-Рамана и Рава, расположенных на севере провинции Аль-Анбар. Ранее в ходе военной операции по зачистке от террористов «Исламского государства» территорий Аль-Анбара также был освобожден пограничный город Аль-Каим, через который боевики беспрепятственно осуществляли поставки в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)