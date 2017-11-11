Сирия в центре фейков и провокаций: МО РФ опровергло вброс о подрыве российской колонны в Латакии

Представители Министерства обороны РФ опровергли дезинформирующие сообщения боевиков о том, что террористы-смертники якобы совершили атаку на военную колонну российских сил недалеко от аэродрома «Хмеймим» в провинции Латакия на западе Сирии. В ведомстве подчеркнули, что никаких нападений не было и что авиабаза продолжает функционировать в привычном режиме.

Ранее подконтрольный исламистам Twitter-канал Qalaat Al Mudiq опубликовал фейковую новость о том, что смертник террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на «джихад-мобиле» въехал в колонну российской техники, в результате чего прогремел мощный взрыв. Боевики также обнародовали несколько фото «с места событий»: на первых можно увидеть военные машины РФ, движущиеся в сторону населенного пункта к северу от базы «Хмеймим», а на последнем — взрыв, за которым, впрочем, невозможно что-либо разглядеть. Кроме того, последний снимок явно был сделан с другого ракурса. Сирийские силы безопасности, в свою очередь, также опровергли сообщения радикалов, разоблачив их информационный «вброс». Они выявили, что последняя фотография была сделана раньше и затем вставлена в совершенно другой контекст с целью поднятия боевого духа в рядах «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ). Об этом сообщило ливанское информагентство Al Masdar News.

#Pt. Pics confirms #HTS targeted a #Russia|n convoy near Humaymim Airbase, showing monitoring of convoy and subsequent blast. pic.twitter.com/F3jHO1sRKQ — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) November 10, 2017

Таким образом, боевики и их иностранные спонсоры продолжают информационную войну против легитимного правительства САР и российской стороны, рассчитывая нивелировать их успехи в борьбе с терроризмом и исказить невыгодное им настоящее положение дел в арабской республике. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул, что данная информационная атака со стороны террористов далеко не первая, но необходимо быть готовым к новым вбросам и правильно воспринимать откровенно дезинформирующие сведения, которые пытаются тиражировать исламисты и их покровители. Об этом эксперт заявил в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

«В настоящее время сирийская армия при поддержке российских ВКС завершает военную фазу кампании в САР. Сейчас структуры «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) почти полностью разгромлены, а последний крупный населенный пункт, подконтрольный террористам, — город Абу Кемаль — почти перешел под контроль правительственных войск. Оставшиеся военные структуры «Джебхат ан-Нусры» тоже локализованы, и недалек тот час, когда они перестанут существовать. Поэтому совершенно понятно, что в условиях близящейся абсолютной победы над терроризмом в Сирии, в условиях торжества того стратегического плана, который был разработан и реализован во многом благодаря участию России, боевики и их спонсоры стремятся дискредитировать РФ и правительство САР и максимально ослабить эффект от их военных успехов».

Сирийские антиправительственные формирования и поддерживающие их страны проамериканской коалиции и раньше регулярно прибегали к различным приемам ведения информационной войны с целью «корректировать» обстановку в Сирии в рамках подконтрольного им медиапространства по своему усмотрению. Теперь же в ситуации близящегося окончательного поражения на поле боя радикалы активизировали атаки на ВКС РФ и правительственную армию САР в информационном поле, отмечает эксперт.

«Естественно, данная фейковая новость является не первой и далеко не последней. Мы должны быть постоянно готовы к тому, что с высокой степенью периодичности будут появляться новые дезинформирующие сообщения либо, например, о потерях в рядах российских и сирийских сил, либо о жертвах среди гражданского населения. Я уверен также, что вновь будет запущена тема химического оружия, которое якобы применяют правительственные войска САР. Подобного рода провокации еще будут, поэтому к данным элемента информационной войны нужно относиться спокойно, последовательно разъясняя и доказывая несостоятельность любых подобных фейковых утверждений».

Таким образом, действия сирийских исламистов можно сравнить с поведением Адольфа Гитлера в финале Второй мировой войны, считает Владимир Шаповалов. Так называемая вооруженная оппозиция и террористические организации используют те же методы дискредитации противника в условиях своего близящегося разгрома.

«Шаги террористов и их спонсоров достаточно сильно напоминают действия побежденного Гитлера, который в последние месяцы Второй мировой войны постоянно придумывал и «вбрасывал» в информационное пространство какие-то фейковые новости, рассчитывая поднять дух своей нацисткой армии, а также посеять сомнения в победе антигитлеровской коалиции. То же самое делают радикалы сейчас: методы не изменились, это тот самый геббельсовский подход, который теперь пытаются внедрить террористы и их покровители на Ближнем Востоке».

1 Организация запрещена на территории РФ.