От Украины осталось пепелище: Плотницкий прокомментировал возможность возвращения ЛНР

Луганск, 11 ноября. Луганская народная республика может присоединиться только к России, в состав других государств она входить и возвращаться не намерена, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

«Я всегда говорил, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет, и никуда мы больше не пойдем, и никуда возвращаться не будем», — сообщил он.

Плотницкий также подчеркнул, что о возвращении республики в состав Украины не может идти речи хотя бы потому, что от страны, которая была раньше, теперь осталось только «пепелище».

«У нас нет той Украины, которая была до войны. Экономики нет, государства нет, национального единства давно нет, исторические корни обрезаны, все потеряно, нацисты, бандеровцы. Куда возвращаться?» — заявил он в эфире канала «Луганск-24».

Обращаясь к минским договоренностям, Плотницкий напомнил, что в них говорится о создании «новой Украине», к которой ЛНР может присоединиться только в том случае, если этого захотят жители республики.

Напомним, накануне о готовности пойти на компромисс с Киевом и сменить название республики на ОРДЛО (отдельные районы Луганской и Донецкой области) сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.