Появились новые улики по делу о госперевороте в ЛНР

Луганск, 11 ноября. Около года назад информационное пространство потрясла новость о готовящемся государственном перевороте в Луганской народной республике со стороны экс-премьер-министра ЛНР Геннадия Цыпкалова и замглавы Народной милиции ЛНР Виталия Киселева с позывным «Коммунист». Спустя год появляются новые подробности о деле от экс-министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Руслана Сороковенко.

История началась в период с 2014 по 2015 год, когда Сороковенко служил в рядах Народной милиции ЛНР и накопил некоторое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые не были зарегистрированы или учтены. Как сообщает сам министр, он хранил оружие в специально оборудованных местах на своих предприятиях в селе Переможном и поселке Карла-Либкнехта.

«Осенью 2016-го года мне позвонил Сильвер (начальник личной охраны главы ЛНР Игоря Плотницкого – ред.) и сообщил о том, чтобы я срочно явился в администрацию для серьезного разговора. Так у меня состоялся диалог в его присутствии и руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, которая спросила у меня о наличии у меня оружия и боеприпасов, которые нигде не были учтены. Я сказал, что у меня есть такое оружие. Она дала в ультимативной форме мне распоряжение, ссылаясь на «верх», передать это все сотрудникам личной охраны главы ЛНР и сотрудникам Генпрокуратуры республики. Назначена передача была на утро следующего дня», — рассказал Сороковенко.

Далее он сообщил о том, как происходила передача: министра встретил один из сотрудников личной охраны главы с позывным Ашот, после чего они выдвинулись автомобилями в указанные выше поселки. В ходе передачи все вооружение погрузили в четыре микроавтобуса, принадлежащие Генпрокуратуре ЛНР. Как сообщает Сороковенко, далее оружие было увезено в неизвестном направлении без объяснений, для чего оно было изъято.

Неделю спустя в СМИ уже прошла новость о предотвращении попытки государственного переворота, фигурантами которого выступали Виталий Киселев и Геннадий Цыпкалов. К новостями были прикреплены фото и видеосюжеты.

«Просмотрев эти фото и видео я по определенным признакам со 100% уверенностью понял, что это было именно то вооружение, которое у меня изъяли. Конечно, я сознаю, что мое длительное молчание и бездействие привело к тяжелым последствиям, а оружие было основным доказательством по делу переворота. В результате были осуждены мои боевые товарищи, которые стояли у истоков создания ЛНР, с которыми я плечом к плечу сражался против киевской хунты», — говорит Сороковенко.

Напомним, что в результате Виталий Киселев был осужден на длительный срок, а Геннадий Цыпкалов погиб в камере предварительного заключения во время следствия.

Руслан Сороковенко призвал уполномоченных лиц ЛНР возобновить расследование по факту попытки госпереворота и проведению честного расследования, а также реабилитации незаконного осужденных лиц и привлечения к ответственности тех, кто действительно причастен к фальсификации госпереворота.

Также экс-министр отметил, что готов предоставить со своей стороны все необходимые доказательства.