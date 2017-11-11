Латвия заявила о приближении корабля ВМФ РФ к своим границам

Рига, 11 ноября. Военные ВС Латвии сообщили об обнаружении корабля Военно-морского флота ВМФ вблизи государственной границы.

По информации Национальных вооруженных сил страны, «корабль поддержки подводных лодок класса «Каштан» ВМФ России» был обнаружен в субботу в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 17 морских милях от территориальных вод Латвии в Балтийском море.

NATO Allies brief Russian arms control inspectors https://t.co/KOKJWiClSw — NBS (@Latvijas_armija) November 10, 2017

Напомним, 9 ноября в Вооруженных силах Латвии заявили, что обнаружили российские военные корабли и субмарину в эксклюзивной экономической зоне. 2 ноября Латвия пожаловалась на вторжение российских медведей.