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Латвия заявила о приближении корабля ВМФ РФ к своим границам
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    Латвия заявила о приближении корабля ВМФ РФ к своим границам

    11:30  11 Ноября 2017
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    Латвия заявила о приближении корабля ВМФ РФ к своим границам

    Рига, 11 ноября. Военные ВС Латвии сообщили об обнаружении корабля Военно-морского флота ВМФ вблизи государственной границы.

    По информации Национальных вооруженных сил страны, «корабль поддержки подводных лодок класса «Каштан» ВМФ России» был обнаружен в субботу в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 17 морских милях от территориальных вод Латвии в Балтийском море.

    Напомним, 9 ноября в Вооруженных силах Латвии заявили, что обнаружили российские военные корабли и субмарину в эксклюзивной экономической зоне. 2 ноября Латвия пожаловалась на вторжение российских медведей.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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