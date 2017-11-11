Ювелиры против: на Украине появились подвески с изображением свастики. ФАН-ТВ

Фальсификация истории, пропаганда фашизма и запрет Георгиевской ленты — подобные выходки со стороны Киева сегодня стали уже обычным делом. И хотя каждый школьник знает о том, что в боях за освобождение Украины от фашистских захватчиков погибли сотни тысяч советских солдат и офицеров, а за годы Великой Отечественной войны гитлеровские войска уничтожили почти четыре миллиона украинцев, Киев продолжает заигрывать с нацизмом новыми, изощренными способами.

На днях компания Kiev Jewelry выпустила подвески из золота и бриллиантов с изображением свастики. Корреспондент ФАН-ТВ поинтересовалась у экспертов российской и европейской ювелирной промышленности о том, как они оценивают этот шаг украинского ювелирного бренда.

Владимир Збойков, исполнительный директор Комитета по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам ООО «Деловая Россия»:

— Я этот шаг оцениваю как сугубо политический, не имеющий никакого отношения к ювелирному искусству. Он также не имеет никакого отношения к художественному качеству изделия. Это сугубо политика. Просто в данном случае ювелиров втянули в политическую игру, вот и все. Очень жалко, можно только сожалеть, что в область ювелирного искусства проникают политические заказы. Это могли быть заказчики среди определенной части сегодняшнего украинского руководства, мы прекрасно знаем, что там есть течения, которые придерживаются фашистской линии. Если посмотреть на фотографию, наверное, украинские ювелиры постарались как-то сгладить политический акцент изделия. Хотя, я думаю, что в любом виде свастика, даже в таком виде, скорее будет вызывать иные политические ассоциации, нежели глубоко исторические.

Марина Кудрина, главный редактор и издатель журнала «Jewellery Garden»:

— Общество очень сильно изменилось, стало толерантным. Это ни что иное, как символ. Кто-то будет «за», кто-то будет «против», но символ остается символом. Нормальный человек, который разбирается в политике, который разбирается в ситуации, конечно, не будет приобретать такие вещи. Этот шаг, скорее всего, направлен на более молодежную аудиторию, которая не знает, что такое Война Отечественная, что такое фашизм.

— Может ли быть такое, что на Украине используют, таким образом, молодое поколение для того, чтобы пропагандировать фашизм?

— Конечно. Для этого все и делается. Символ всегда работает на какие-то интересы, интересы какой-то определенной украинской аудитории. Мы все знаем, что это означает: фашистский знак, фашистский символ. Уж коли это ювелирное изделие, то мы должны как-то на него реагировать. То, что будут говорить… Ювелиры — они не будут. Ну, кому это надо, взять, приобрести тому же ювелирному салону, торговцу ювелирными изделиями. Ну зачем? Это значит испортить репутацию в своем регионе, в своем салоне. Но нет, сейчас очень высокая доля патриотизма. Очень высокая.

Эдуард Уткин, генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России».

— Я не понимаю, для чего это сделано. С точки зрения коммерческого успеха, вряд ли перспектива возможна. Потому что наш народ, как россияне, так и украинцы пережили совершенно страшную войну, и в каждой семье есть погибшие люди. И мы чтим память наших погибших отцов и дедов.

— Как вы смотрите на перспективы: будут ли отказываться, допустим, европейские коллеги, если им будут поставлять такие подвески на экспорт?

— Если европейские коллеги узнают, что появились некие производители, которые такие вещи делают, а если об этом еще узнают израильские коллеги, я думаю, у этих производителей вообще могут возникнуть проблемы, вплоть даже до санкций. Насколько я знаю, на внутреннем рынке Украины дела гораздо хуже, чем на внутреннем рынке России в части реализации ювелирных изделий. Возможно, там компании уже, что называется, пускаются во все тяжкие, лишь бы как-то заработать. Не знаю даже категорию, которая может это покупать, я думаю, что все это закончится абсолютно ничем, баловством.

Ольга Будная, генеральный директор компании «Росювелирэксперт».

— Лично я, как человек, воспитанный в Советском Союзе, никогда не приму свастику ни как украшение, ни как идеологию, ни как шутку. Украина сейчас находится под властью очень странных тенденций и влияния «Правых секторов» (запрещенная в России организация — прим. ред.), бандеровцев и определенных националистических течений, которые абсолютно неприемлемы нами, ни на каком уровне. Я думаю, что это сделано на потребу тому движению, которое востребовано именно внутри Украины.

— Не на экспорт?

— Конечно, нет. Я думаю, что ни в России, ни в Германии невозможно даже представить людей, которые будут носить такие украшения. Всю нашу жизнь решает наше самосознание. Также и украинцы. Я думаю, что среди них много разумных, правильных людей, которые вместе с нами воспитывались в единой стране. Поэтому я не думаю, что это найдет какой-то отклик. Полагаю, что, возможно, это понравится кому-то из руководителей «Правого сектора»1 как подарок. Но я не думаю, что эту будет востребовано хоть кем-то в магазинах, которые торгуют ювелирными украшениями. Есть гораздо более красивые, эффектные, модные вещи, нежели такая глупость, как свастика.

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1 Организация запрещена на территории РФ.