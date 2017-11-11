Больная фантазия Украины: в Крыму ответили на заявление о визите инспекторов США

Симферополь, 11 ноября. Минобороны Украины сообщило, что группа американских, датских и канадских военных инспекторов прибудет в страну в понедельник. Заявление Киева о визите инспекторов из США в Крым является «фантазией украинской стороны», заявил вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

Он подчеркнул, что контролировать ситуацию на полуострове может только одно государство в мире — Россия, субъектом которой и является Крым.

«Мне сложно сказать, в каких больных фантазиях украинская сторона придумывает себе подобные визиты. Но я думаю, что на уровне фантазий эта инициатива и останется», — заявил Полонский RT.

Он подчеркнул, что Крым открыт для всех, кто собирается посетить его с дружескими намерениями и посмотреть, как развивается полуостров.