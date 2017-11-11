Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Внедорожники лоб в лоб столкнулись в Новосибирской области, есть жертвы
Политика
Больная фантазия Украины: в Крыму ответили на заявление о визите инспекторов США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Больная фантазия Украины: в Крыму ответили на заявление о визите инспекторов США

    10:51  11 Ноября 2017
    45

    Больная фантазия Украины: в Крыму ответили на заявление о визите инспекторов США

    Симферополь, 11 ноября. Минобороны Украины сообщило, что группа американских, датских и канадских военных инспекторов прибудет в страну в понедельник. Заявление Киева о визите инспекторов из США в Крым является «фантазией украинской стороны», заявил вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

    Он подчеркнул, что контролировать ситуацию на полуострове может только одно государство в мире — Россия, субъектом которой и является Крым.

    «Мне сложно сказать, в каких больных фантазиях украинская сторона придумывает себе подобные визиты. Но я думаю, что на уровне фантазий эта инициатива и останется», — заявил Полонский RT.

    Он подчеркнул, что Крым открыт для всех, кто собирается посетить его с дружескими намерениями и посмотреть, как развивается полуостров.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #крым #полонский #инспекторы
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        10:19   11 Ноября 2017
        60
        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        9:02   11 Ноября 2017
        47
        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        9:00   11 Ноября 2017
        38
        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        6:28   11 Ноября 2017
        49