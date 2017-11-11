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Политика
Армия Ирака начала наступление на последний оплот ИГ в стране
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    Армия Ирака начала наступление на последний оплот ИГ в стране

    11:10  11 Ноября 2017
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    Армия Ирака начала наступление на последний оплот ИГ в стране

    Багдад, 11 ноября. Иракская армия начала наступление на город Рава — последний оплот запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 на территории Ирака.

    Об этом в субботу сообщили в командовании иракских войск.

    «Военные подразделения … и народное ополчение начали масштабную операцию по освобождению района Румана и города Рава», — приводит слова командующего операцией Абдель-Амира Яраллы РИА Новости.

    О начале операции по освобождению последнего подконтрольного боевикам ИГ1 района на западе Ирака премьер-министр государства Хайдер аль-Абади объявил в конце октября. Ранее иракским военным уже удалось восстановить контроль над Эль-Каймом и контрольно-пропускным пунктом на границе с Сирией. Как сообщала международная коалиция во главе с США, в настоящее время Ирак почти полностью освобожден от ИГ1.

    Напомним, накануне лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла рассказал, когда в Сирии и Ираке запрещенная в России организация ИГ будет полностью уничтожена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #иг #ирак #рава
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