Армия Ирака начала наступление на последний оплот ИГ в стране

Багдад, 11 ноября. Иракская армия начала наступление на город Рава — последний оплот запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 на территории Ирака.

Об этом в субботу сообщили в командовании иракских войск.

«Военные подразделения … и народное ополчение начали масштабную операцию по освобождению района Румана и города Рава», — приводит слова командующего операцией Абдель-Амира Яраллы РИА Новости.

О начале операции по освобождению последнего подконтрольного боевикам ИГ1 района на западе Ирака премьер-министр государства Хайдер аль-Абади объявил в конце октября. Ранее иракским военным уже удалось восстановить контроль над Эль-Каймом и контрольно-пропускным пунктом на границе с Сирией. Как сообщала международная коалиция во главе с США, в настоящее время Ирак почти полностью освобожден от ИГ1.

Напомним, накануне лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла рассказал, когда в Сирии и Ираке запрещенная в России организация ИГ будет полностью уничтожена.

1 Организация запрещена на территории РФ.