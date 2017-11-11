Взрыв прогремел в городе Краснодон в ЛНР

Луганск, 11 ноября. В городе Краснодон Луганской народной республики прогремел взрыв. Как сообщает Луганский информационный центр, ЧП случилось во дворе здания Дома культуры имени Молодой гвардии.

По словам начальника дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Вячеслава Третьякова, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого повреждены въездные ворота на площади 0,8 квадратных метров. Он отметил, что ни один человек в результате инцидента не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса у границы с Россией обнаружены разведподразделения одной из стран НАТО на базе украинских силовиков.