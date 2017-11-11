Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Внедорожники лоб в лоб столкнулись в Новосибирской области, есть жертвы
Новороссия
Взрыв прогремел в городе Краснодон в ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Взрыв прогремел в городе Краснодон в ЛНР

    10:53  11 Ноября 2017
    36

    Взрыв прогремел в городе Краснодон в ЛНР

    Луганск, 11 ноября. В городе Краснодон Луганской народной республики прогремел взрыв. Как сообщает Луганский информационный центр, ЧП случилось во дворе здания Дома культуры имени Молодой гвардии.

    По словам начальника дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Вячеслава Третьякова, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого повреждены въездные ворота на площади 0,8 квадратных метров. Он отметил, что ни один человек в результате инцидента не пострадал.

    Напомним, ранее сообщалось, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса у границы с Россией обнаружены разведподразделения одной из стран НАТО на базе украинских силовиков. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #лнр
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        10:19   11 Ноября 2017
        60
        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        9:02   11 Ноября 2017
        47
        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        9:00   11 Ноября 2017
        38
        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        6:28   11 Ноября 2017
        49