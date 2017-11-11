Аферист из Москвы похитил у продавца в Кемеровской области дневную выручку

Кемерово, 11 ноября. Мошенник обманным путем похитил у сотрудницы торговой точки в Кемеровской области около 25 тысяч рублей.

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на представителей в ГУ МВД России по Кемеровской области, инцидент произошел в пятницу, 10 ноября, в вечернее время суток в Белове. Сотрудники охраны правопорядка выяснили, что неизвестный мужчина позвонил на служебный телефон и представился специалистом по обслуживанию платёжных терминалов. Он попросил помочь продавца произвести дистанционное перепрограммирование аппарата, который находился в торговом центре. Женщина согласилась и перевела на указанные мужчиной номера всю выручку торговой точки.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются в обстоятельствах инцидента. Установлено, что аферист звонил из Москвы. В связи с увеличением подобных мошеннических действий полиция просит быть внимательнее сотрудников торговых организаций.