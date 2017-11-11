Косачев объяснил, почему не состоялась полноценная встреча Путина и Трампа

Москва, 11 ноября. Полномасштабная встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС не состоялась из-за отсутствия у последнего стратегии действий по отношению к РФ. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, Трампу не хватает политической самостоятельности в отношениях с Конгрессом.

«А конструктивное содержание разговора создало бы для Трампа проблемы уже в своей стране, его бы обвинили в том, что он действует по указке Путина», — считает Косачев.

Напомним, Путин и Трамп провели встречу «на ногах» на саммите АТЭС, который проходит во Вьетнаме 10–11 ноября.