Сирия: нарушения перемирия зафиксированы в провинциях Алеппо, Хомс, Латакия и Дамаск

Москва, 11 ноября. Российские наблюдатели в Сирии сообщили об одиннадцати нарушениях режима перемирия. Как говорится в бюллетене Минобороны РФ, турецкие коллеги насчитали два нарушения.

Как стало известно, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала нарушения в провинциях: Дамаск (1), Латакия (2), Хом (3), Алеппо (5). Турецкая сторона заявила о нарушениях в провинциях Дамаск (1) и Алеппо (2).

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные привезли сирийским школьникам подарки от детей из РФ. Гостинцы были доставлены в Восточную Гуту (пригород Дамаска), где создана зона деэскалации.