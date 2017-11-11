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Новости Сирии
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Сирия: нарушения перемирия зафиксированы в провинциях Алеппо, Хомс, Латакия и Дамаск
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    Сирия: нарушения перемирия зафиксированы в провинциях Алеппо, Хомс, Латакия и Дамаск

    10:21  11 Ноября 2017
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    Сирия: нарушения перемирия зафиксированы в провинциях Алеппо, Хомс, Латакия и Дамаск

    Москва, 11 ноября. Российские наблюдатели в Сирии сообщили об одиннадцати нарушениях режима перемирия. Как говорится в бюллетене Минобороны РФ, турецкие коллеги насчитали два нарушения.

    Как стало известно, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала нарушения в провинциях: Дамаск (1), Латакия (2), Хом (3), Алеппо (5). Турецкая сторона заявила о нарушениях в провинциях Дамаск (1) и Алеппо (2).

    Напомним, ранее сообщалось, что российские военные привезли сирийским школьникам подарки от детей из РФ. Гостинцы были доставлены в Восточную Гуту (пригород Дамаска), где создана зона деэскалации.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия
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