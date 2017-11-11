Сирия сегодня: Россия и США будут бороться с ИГ до полного разгрома, школьники САР получили подарки от детей РФ

Сирия, 11 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон будут бороться с ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организации — прим. ред.) Школьники Восточной Гуты получили подарки от российских детей. Последние новости ближневосточной страны в материале Федерального агентства новостей.

До полного уничтожения

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на полях АТЭС во Вьетнаме подтвердили, что Москва и Вашингтон будут вести борьбу с боевиками ИГ1 до их полного уничтожения. Об этом лидеры двух стран заявили во время совместного заявления.

«Они (Путин и Трамп — прим. ред.) подтвердили, что эти усилия будут продолжены, вплоть до окончательного разгрома ИГИЛ», — значится в заявлении.

Кроме того, президенты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности ближневосточной страны в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 от 18 декабря 2015 года. Лидеры двух стран призвали все конфликтующие в САР стороны принять активное участие в женевском политическом процессе и поддержать совместные усилия, которые направлены на обеспечение его успеха.

ООН призвали увеличить вклад в помощь Сирии

Президенты России и США призвали страны-члены ООН значительно увеличить вклад в помощь Сирии в ближайшие месяцы. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Президенты обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства-члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев», — подчеркивается в документе.

Школьники Восточной Гуты получили подарки из России

Российские военные из Центра примирения враждующих сторон доставили школьникам Восточной Гуты подарки от российских детей. Об это рассказал представитель Центра Александр Сергеев.

«Этот населенный пункт находится прямо на границе зоны боевых действий. И вот, мы прибыли сюда, чтобы боевое братство привезло из Москвы подарки… детям, которые учатся в этой школе. Здесь очень бедственное положение, и сейчас школьники благодарят своих московских друзей за эти подарки», — подчеркнул российский офицер.

Отметим, правительство САР старается обеспечивать свои учебные заведения всем необходимым, однако отправлять даже учебные пособия в Восточную Гуту, где проживет порядка 40 тысяч человек, весьма сложно, так как боевики не пропускают в этот район правительственные машины. Исключение делается только для гуманитарных конвоев.

В коробки, которые были доставлены в школу Восточной Гуты вошли ручки, фломастеры, тетради, цветная бумага, а также другие необходимые для учебного процесса предметы. Кроме того, российские дети передали сверстникам письма, пожелания мира и успехов в учебе.

1 Организация запрещена на территории РФ.