Путин и Трамп призвали страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии

Дананг, 11 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме обратились к странам ООН с призывом увеличить вклад в помощь Сирийской республике в ближайшие месяцы.

«Президенты обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства-члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев», — говорится в совместном заявлении лидеров двух государств.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты РФ и США подтвердили решимость нанести поражение запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирийской республике. Путин и Трамп также договорились поддерживать каналы для безопасности Вооруженных сил России и США в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.