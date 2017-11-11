Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Внедорожники лоб в лоб столкнулись в Новосибирской области, есть жертвы
Весь мир
Путин и Трамп призвали страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин и Трамп призвали страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии

    10:35  11 Ноября 2017
    39

    Путин и Трамп призвали страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии

    Дананг, 11 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме обратились к странам ООН с призывом увеличить вклад в помощь Сирийской республике в ближайшие месяцы.

    «Президенты обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства-члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев», — говорится в совместном заявлении лидеров двух государств.

    Напомним, ранее сообщалось, что президенты РФ и США подтвердили решимость нанести поражение запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирийской республике. Путин и Трамп также договорились поддерживать каналы для безопасности Вооруженных сил России и США в Сирии.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #оон #трамп
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        10:19   11 Ноября 2017
        60
        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        9:02   11 Ноября 2017
        47
        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        9:00   11 Ноября 2017
        38
        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        6:28   11 Ноября 2017
        49