Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

Дананг, 11 ноября. Россия и США будут поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности Вооруженных сил США и России. Об этом лидеры двух государств Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в четверг.

Соответствующее заявление главы государств сделали в рамках форума АТЭС во Вьетнаме. Также военные каналы связи помогут предотвратить опасные инциденты с участием сил партнеров, которые ведут борьбу с запрещенной в России организацией ИГ1, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, составленный по итогам встречи Путина и Трампа.

Напомним, ранее главы России и США подтвердили решимость нанести поражение ИГИЛ1 в Сирийской республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.